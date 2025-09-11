Santander Perú: unión público-privada es necesaria para atraer inversión y generar crecimiento en el país

Juan Pedro Oeschle, gerente general de Santander en Perú, conversó con RPP y compartió las principales conclusiones del XVIII Roadshow Europa 2025. Oeschle destacó el compromiso conjunto entre el sector público y privado como clave para el desarrollo del país.

Durante las reuniones, Oeschle se mostró "muy contento, muy satisfecho", resaltando la "calidad de la gente que ha venido, tanto del gobierno como de las instituciones". El gerente general enfatizó el compromiso institucional y empresarial observado, afirmando que "el compromiso de la empresa también ha sido muy positivo".

Lo más relevante, según Oeschle, fue vivir estos encuentros "juntos y con un solo objetivo que es impulsar la atracción de inversión en nuestro país". Subrayó el poder de esta unión: "Cuando el equipo de gobierno y los privados nos juntamos, tenemos un impacto sumamente importante para vender lo que es nuestro país y las oportunidades de inversión en el Perú".

Oeschle también abordó cómo esta unión entre el sector público y privado contribuye a mitigar el impacto de un año electoral. Para los inversionistas que realmente comprenden la región, y específicamente Perú, se tiene "una mirada de medio y largo plazo". Incluso si se genera volatilidad, esta "es una oportunidad mayor".

El gerente de Santander Perú destacó la robustez de la economía peruana, citando la estabilidad de la moneda, que es "la más fuerte de la región y probablemente de varias regiones". Para ilustrar esto, comparó el tipo de cambio: "yo salí de Perú en el año 2000, estaba en S/ 3.52 el tipo de cambio, hoy está o ayer en S/ 3.48. Eso te da una certidumbre a la hora de invertir porque prácticamente estás invirtiendo en una moneda dura".

Adicionalmente, mencionó la inflación controlada, la recuperación del empleo formal y del ingreso real, y factores como el costo de la energía, el precio de los minerales y la "situación geográfica que es única para distribución logística y agro", lo que en conjunto ofrece "una oportunidad brutal".

El rol de la inversión privada

Finalmente, Oeschle puso de manifiesto la trascendencia de la inversión privada en el país. El 80 % de la inversión total en Perú es privada, y de esta, el 80 % es inversión nacional. La meta es complementar esta fuerte base con inversionistas extranjeros para generar empleo de calidad y bienestar.

Juan Pedro Oeschle concluyó con un mensaje claro: "Tenemos que darnos cuenta de que la inversión genera empleo y genera bienestar".