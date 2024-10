SBS: ¿Qué son las cooperativas de ahorro y crédito y cuántas fueron disueltas en lo que va del 2024?

Estos son los detalles que debes tener en cuenta al momento de optar por un sistema de ahorro o crédito. Puedes escoger un banco, una caja o una cooperativa, teniendo en cuenta tanto los beneficios y riesgos que supone cada una.

Durante los últimos meses, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), acorde a sus competencias, ha declarado la disolusión de entidades financieras como cajas municipales y cooperativas de ahorro y crédito.

En especial las cooperativas, o mejor conocidas como Coopac, han presentado una mayor volatilidad en sistema microfinanciero, siendo disueltas por diferentes causales como la inactividad o la pérdida de su capital social.

En este contexto, donde los fondos de ahorro e inversión de muchas personas se ponen en juego, es importante conocer qué son estas entidades financieras, cómo funcionan y cuáles son las implicancias a tomar en cuenta en un eventual cierre de ellas.

¿Qué son las cooperativas de ahorro y crédito?

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público (Coopac) son entidades conformadas por una asociación de personas, quienes se juntan con la finalidad de ahorrar, prestarse dinero y generar intereses.

Desde el primero de enero del 2019, fecha en que entró en vigencia la Ley Coopac, la SBS cuenta con la competencia para supervisar el Sistema Coopac. La supervisión de estas entidades por la SBS inicia con la inscripción de la misma en el Registro Coopac.

¿Funcionan al igual que un banco o una caja municipal?

De acuerdo al profesor de la Pacífico Bussines School, Jorge Carrillo Acosta, si bien las cooperativas de ahorro y crédito funcionan de manera similar a un banco o una caja municipal, pero con algunas diferencias clave.

Ambas instituciones ofrecen servicios financieros como cuentas de ahorro, préstamos y otros productos. Sin embargo, las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones sin fines de lucro, ¿esto qué significa? que su objetivo principal es beneficiar a sus miembros en lugar de maximizar las ganancias.

Las personas que aportan al capital de estas cooperativas reciben el nombre de socios, a diferencia de los bancos o cajas que tienen clientes.

Estos son los detalles que debes tener en cuenta al momento de optar por un sistema de ahorro y crédito.

¿Las cooperativas cuentan con Fondo de Seguro de Depósitos?

A diferencia de otras entidades financieras, las Coopac no cuentan con el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) que las respalde ante una eventual quiebra o disolución.

"El FSD fue creado en el año 1991 para las empresas que en ese momento eran supervisadas por la SBS. Las cooperativas no estaban supervisadas directamente por la SBS. Las Coopac han sido recién supervisadas por SBS desde el año 2019, tienen apenas menos de 5 años de supervisión directa", explica Carrillo Acosta.

Por este motivo, las cooperativas crearon su propio seguro que se llama Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo. Este fondo tiene una máxima cobertura de S/ 10.000 para las cooperativas grandes y S/ 5000 soles para la más pequeñas.

Además, esto solo aplica para aquellas cooperativas que hayan realizado 24 aportes al Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (2 años), regla que aplica también al fondo tradicional.

Sin embargo, este Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo recién entrará en vigencia en el 2025.

Entonces ¿qué pasa con el dinero de los socios si la cooperativa es disuelta?

El experto explica que, debido a que no está activo aún el Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo, los socios deben esperar un proceso para poder cobrar su dinero o parte de este.

"Hoy día hoy, como no hay ningún seguro que las proteja, para que los socios puedan recuperar su inversión tendrían que esperar a la liquidación de la entidad financiera. O sea que la cooperativa se liquide, lo que significa que tiene que vender todos sus bienes (locales, vehículos, equipos, marcas, créditos)", indicó.

"Primero cobran los trabajadores, después cobran el Estado, luego cobran los acreedores y finalmente, cobran los socios", añadió.

¿Cuántas cooperativas han sido disueltas en lo va del 2024?

De acuerdo a los datos brindados por la SBS a RPP, en lo que va del 2024, se han declarado la disolución de 31 cooperativas de ahorro y crédito, a la que se suma hoy (04/10/2024) la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financiera Popular.

De este total, 6 fueron disueltas por no levantar la causal de intervención (pérdida del patrimonio) y 25 por causal de inactividad (7 por cierre no autorizado de su oficina principal durante quince días, y 18 por no remitir estados financieros en dos trimestres).

"Debemos agregar que la SBS ha previsto que en este año 2024 concluirá un período de estabilización del sistema cooperativo de ahorro y crédito, para iniciar en el año 2025 un período de crecimiento, con el inicio del funcionamiento del Fondo de Seguro de Depósito Cooperativo (FSDC) a partir del 1 de enero próximo. Las Coopac cumplen un rol fundamental en la inclusión financiera", detalló la entidad a RPP.