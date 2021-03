El precio del ceviche que se seguiría manteniendo en alrededor de S/ 35 por plato. | Fuente: Andina

La próxima semana los peruanos entrarán nuevamente en cuarentena por Semana Santa, una fecha importante para las ventas de negocios de restaurantes y hospedaje.

Sin embargo, la inmovilización obligatoria que se realizará del 1 al 4 de abril generaría una perdida del 40% de la facturación del segundo trimestre para las cevicherías, según advierte la Asociación de Restaurantes Marinos y Afines del Perú (Armap).

En total esa fecha representa un 10% de los ingresos que registran estos locales de comida marina al año.

“Estamos bastante preocupados, la gente no va a poder viajar en estas fechas, ni ir a los restaurantes. Si bien en estos cuatro días podemos hacer delivery, los ingresos que derivan de la comercialización por este canal no son suficientes y no justifican nuestra operación”, comentó Javier Vargas, presidente de Armap, a Gestión.

Pese a que antes tenían un margen de rentabilidad promedio de 20%, actualmente este no existe y solo se están cubriendo costos básicos para sobrevivir.

A estos problemas se suma que el alza del precio del pescado y los mariscos, los cuales habrían aumentado en un 60% debido a la huelga de los pescadores artesanales.

“De continuar la huelga de los pescadores artesanales en las próximas semanas, los precios actuales de los pescados y los mariscos podrían duplicarse para Semana Santa”, dijo Vargas.

Se calcula que en el primer trimestre de este año solo van a poder vender el 40% de lo que se hacía antes de la pandemia, en el 2019.

Además, la Armap señala que a la fecha más de 5,000 restaurantes marinos han tenido que cerrar.

Cabe indicar que no todos han podido adaptarse a la nueva normalidad. La Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes estima que un 65% de los restaurantes aún no puede aplicar el servicio de delivery debido al mayor costo que genera.