SNI: "Es una negligencia que en 7 meses no tengamos el reglamento de la ley que impulsa al sector textil"

El 30 de diciembre se oficializó esta medida de promoción, la más importante de los últimos 30 años para el desarrollo y crecimiento de toda la cadena del sector textil y confecciones.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias, Antonio Castillo, cuestionó al gobierno por no preocuparse por reglamentar leyes que contribuyen a impulsar la industria, sobre todo de los subsectores más afectados como el textil.

Un claro ejemplo es la Ley que impulsa la competitividad y el empleo en los sectores textil, confecciones, agrario y riego, agroexportador y agroindustrial y fomenta su reactivación económica, que pese a haber sido promulgada en diciembre del año pasado, hasta ahora no tiene reglamento.

“Yo creo que es una negligencia que no tengamos (un reglamento). Van 7 meses, en donde las empresas no pueden contratar mano de obra porque no hay un reglamento. Estamos hablando de una ley que ya fue dada”, indicó.

El vocero explicó que es necesario este reglamento, sobre todo porque hay esperanzas de crecimiento para la industria de confecciones que creció 21 % en mayo y para el segundo semestre podría alcanzar el nivel de exportación.

Para Castillo, falta acción del Ejecutivo, sobre todo del Ministerio de Economía y Finanzas. “No está dando el paso que se requiere. Por ejemplo tenemos una norma que podría generar un millón de puestos de trabajo, que es la Norma que tiene que ver con la aprobación del 40% de las compras a la mypes nacionales, que tiene dos años dos años y el reglamento no sale”, refirió.