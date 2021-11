Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). | Fuente: Andina

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) se mostró en contra de la moción de vacancia presidencial presentada en el Congreso contra el presidente Pedro Castillo.

El presidente de la SNI, Ricardo Márquez, señaló que esta situación afectaría a la estabilidad del país.

"No estamos a favor de la vacancia (...) Nosotros tenemos que tratar que haya estabilidad jurídica, especialmente que se respete el Estado de derecho", dijo Marquez.

Asimismo, el representante del gremio empresarial señaló que no dejarán que se destruyan las instituciones.

"No puede haber un país que en cinco años tenga tres presidentes (...) No vamos a dejar que se destruya el país, no vamos a dejar que se destruyan las instituciones", agregó.

Anteriormente, tras conocerse que agremiados planeaba supuestas acciones contra el gobierno del presidente Pedro Castillo, la SNI aseguró que no participarían de ninguna acción política que pretendan generar inestabilidad.