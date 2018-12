SNMPE: Cuatro regiones del sur concentran casi la mitad de la inversión minera en Perú

Las inversiones mineras en el Perú alcanzaron los 3,697 millones de dólares entre enero a octubre del 2018. | Fuente: DIFUSIÓN | Fotógrafo: Diego Nebel Zavala

Cuatro regiones del sur concentran el 48.6% de la inversión minera en Perú, indicó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Inversión sureña

Las inversiones mineras en el Perú alcanzaron los 3,697 millones de dólares entre enero a octubre del presente año, cifra que representa un crecimiento de 26.8% respecto a similar período del 2017 cuando se reportaron US$ 2,914 millones.

Asimismo, citó que sólo en octubre último las inversiones en el sector minero peruano ascendieron a US$ 458 millones, monto que refleja un incremento de 19.4% con relación al mismo mes de año pasado (US$ 384 millones).

Regiones mineras

Se tratan de las regiones de Ica (US$ 600 millones), Moquegua (US$ 456 millones), Tacna (US$ 376 millones) y Arequipa (US$ 361 millones).

La SNMPE explicó que entre enero a octubre, la región Arequipa lideró la producción cuprífera en el país con una producción de 415 mil toneladas métricas finas, seguida por Ancash con 381 mil TMF.

En tanto, La Libertad ocupó el primer lugar como productor de oro con 29.6 toneladas y en segunda posición se ubicó Cajamarca con 25.5 toneladas.



El gremio minero energético también reportó que – últimos 10 meses - Ancash lideró la producción de zinc con 458 mil toneladas métricas finas, seguido por Junín con 232 mil TMF.

Finalmente, Junín se situó como la primera región productora de plata con 583 toneladas y en segundo lugar, Ancash con 572 toneladas.