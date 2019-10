Sunat sancionará por no exhibir libros o registros en una fiscalización

Sunat incrementará fiscalizaciones desde mañana martes 15 de octubre. | Fuente: ANDINA

La Sunat sancionará las infracciones por no exhibir libros, registros y otros documentos o no comparecer, relacionadas a acciones inductivas, indicó Joaquín Chávez, abogado tributario del Estudio Torres y Torres Lara Abogados.

Más fiscalizaciones

A partir de mañana, mediante resolución N° 048-2019-Sunat/700000, publicado el día de hoy en El Peruano, se dispuso que la Sunat dejará sin efecto la facultad discrecional de no sancionar las infracciones por no exhibir libros, registros, u otros documentos que solicite el fisco; o por no comparecer o hacerlo fuera del plazo establecido.

El tributarista explicó que la administración tributaria adoptó esa decisión ya que antes de que se aplicará la facultad discrecional las acciones inductivas producían un mejor efecto respecto a la regularización de las obligaciones tributarias.





"Con dichas facilidades; es decir, al dejarse de aplicar sanciones por las citadas infracciones ha disminuido su efectividad", comentó Chávez.