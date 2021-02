La Sunat tiene como objetivo administrar, recaudar y fiscalizar los tributos internos del Gobierno Nacional. | Fuente: Andina

A la fecha, la empresa Telefónica del Perú no ha pagado ni un sol de los 729 millones de soles de impuestos por los que el Tribunal Constitucional (TC) ha fallado a su favor y usó ese dinero en generar mayores ingresos para su beneficio, sostuvo el abogado de la Procuraduría de la Sunat, Reynaldo Bustamante.



El letrado calificó como “insólito” que se genere esta deuda, compuesta por impuestos e intereses moratorios, y que no se pague nada al Estado peruano luego de tantos años.



En entrevista con Canal N, Reynaldo Bustamante indicó que la empresa se ha beneficiado porque ha sabido aprovechar el capital que no ha pagado para reinvertirlo y obtener más ganancias para sus arcas.



Manifestó que esta es una maniobra que suelen utilizar las grandes empresas para dilatar los procesos de cobranza y beneficiarse de ingentes montos de impuestos que dejan de pagar para capitalizarlos.



Asimismo, el abogado de la Procuraduría de la Sunat señaló que, con su fallo, el TC está protegiendo a cierto grupo de contribuyentes que tiene cierta posición económica por encima de la de los demás, con un proceso donde no había urgencia de resolverlo y que debió haber sido declarado improcedente.



Recordó que la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), luego de la respectiva verificación, determinó que Telefónica del Perú debía pagar un mayor impuesto al que había declarado, razón por la cual la empresa apeló sin mayor éxito. “Según la ley, mientras los impuestos no son pagados deben generar intereses que se cobran, como a cualquier persona”, apuntó.





Ganancias a partir de deudas

Reynaldo Bustamante indicó que la ley le otorga herramientas legales a la empresa para evitar que la demore le perjudique y se generen intereses, como acudir al Poder Judicial para demandar por dicho retraso.



“Esto no hizo dicha empresa (Telefónica del Perú) y decide esperar porque le beneficia. Una gran empresa que debe pagar cientos de millones de soles y decide no pagar y no ir al Poder Judicial usa esos cientos millones de soles en generar riqueza. Viendo costo beneficio le conviene”, aseguró.



Asimismo, señaló que la deuda principal está siendo discutida en el Poder Judicial pero, de manera “insólita” la empresa acudió, paralelamente, al Tribunal Constitucional para discutir sobre los intereses generados.



En tal sentido, el abogado de la Procuraduría de la Sunat criticó la postura del TC pues consideró que, según la ley, solo debió fallar si había una situación de urgencia, condición que no se daba en este caso.



Indicó que el TC ha fallado que los intereses generados por la demora no se deben pagar, mientras que el monto del capital se sigue viendo en el Poder Judicial.



“Cuando cualquier contribuyente debe se le cobra con intereses si no lo paga a tiempo. Me parece insólito que alguien discuta una deuda en el Poder Judicial y los intereses en el Tribunal Constitucional”, apuntó.



Reynaldo Bustamante señaló que, con esta decisión, el mensaje es no pagar los impuestos a tiempo y que no se pagará con los intereses de ley.



