Tribunal Constitucional da la razón a Telefónica y dejaría sin efecto cobro por S/729 millones en intereses moratorios

El Tribunal Constitucional (TC) votó a favor de acción de amparo de Telefónica, lo que permitiría a la empresa evitar el pago de S/ 729 millones de intereses moratorios que mantiene con la Sunat, generados por exceso de plazo legal.

Pese a que el fallo se ha conocido recientemente, la votación a esta demanda fue realizada el pasado 21 de enero.

La acción de amparo solicitada por Telefónica tuvo votos a favor de Eloy Espinosa-Saldaña, Carlos Ramos Núñez, Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero. Mientras que Marianella Ledesma y Manuel Miranda se opusieron al pedido de la demanda que data del 2017.

De acuerdo con Fernando Meléndez, abogado de Telefónica, la deuda que la Sunat le ha calculado a la empresa tiene tres componentes: S/ 582 millones de capital que dejaron de pagar, S/ 852 millones por los intereses moratorios y S/ 729 millones en cargos generados debido a demoras administrativas del Tribunal Fiscal (TF).

Según indica, de ese total Telefónica solo pide dejar sin efecto los S/ 729 millones de intereses. Pero, este fallo deja abierta la posibilidad de que la compañía pueda incluso dejar de pagar S/ 2,163 millones por intereses que no canceló a la Sunat en el 2000 y 2001.

Por el momento la sentencia aún no se ha hecho oficialmente pública, pues los siete magistrados del TC se encuentran redactando la sustentación de su voto.

¿Por qué se dio este fallo?

El TF y la Sunat sobrepasaron del plazo legal para resolver el proceso, tiempo en el que se siguió generando intereses. Por su parte, el magistrado Espinosa-Saldaña dio sus descargos a la plataforma El Foco.



"Estamos ante un caso donde la Sunat demoró siete meses en resolver, Telefónica apeló, y el Tribunal Fiscal inexplicablemente demora siete casos en resolver (no era un caso complejo, no había una conducta de las partes que demore la respuesta) y luego quiere cobrar por los siete años de su demora. Es una notoria violación del derecho al plazo razonable, y eso es lo que ha sancionado el Tribunal, pidiéndole que recálcale este pago de intereses. La discusión sobre el monto de la deuda en sí no es competencia del Tribunal Constitucional, sino del Poder Judicial", dijo el magistrado Espinosa-Saldaña.



En los próximos días el TC deberá evaluar casos similares como los de la minera Volcan y la demanda de Scotiabank.

