En el 2019, por la frontera ingresaron alrededor de 2 millones de turistas extranjeros a Tacna. | Fuente: Andina

Las fronteras terrestres con Chile se mantienen cerradas desde marzo del 2020, cuando inició la pandemia de la COVID-19, lo cual está afectando no solo al sector de turismo sino también al comercio de la ciudad de Tacna.

"El no transito de personas por la frontera entre Perú y Chile causa enormes perjuicios a la economía tacneña", dijo el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna, Guillermo Martorell, a RPP.

Martorell explicó que Tacna sustenta principalmente su economía en los rubros de comercio y servicios, que a su vez está sustentado en un 70% por el turismo de fronteras.

El representante del gremio estimó que se están perdiendo por lo menos US$ 300 millones por cada año en que se mantiene cerrada la frontera.

"En el 2019, por la frontera ingresaron 2 millones de turistas extranjeros a Tacna. Se considera que hay un gasto promedio por persona de entre US$ 150 y US$ 200, lo cual quiere decir que los 2 millones de personas que ingresan dejan en esta economía entre US$ 300 y US$ 400 millones al año", explicó.

Agregó que por día llegaban 7,000 turistas a Tacna, que no solo acudían a comprar o a visitar, sino que también accedían a otro tipo de servicios como los relacionados a salud.

"Los atractivos que presenta Tacna para Chile son turismo de salud, principalmente odontólogos, oculistas, y eso generaba desarrollo de clínicas, farmacias y otras especialidades. El turismo de salud representa una importante actividad para la región", señaló.

El presidente de la Cámara de Comercio comentó que la razón por la cual los turistas provenientes de Chile deciden acudir a Tacna por productos y servicios es debido al precio, pues "consiguen un servicio similar por la mitad del precio".