Para ser emprendedor, tienes que asegurarte de estar en sintonía con la tecnología y si todavía es una debilidad para ti, ya es hora de capacitarte para conseguir el desarrollo del negocio que inicias.

Kenneth Bengtsson, presidente ejecutivo de Efact, explicó que las empresas están utilizando tecnología para crecer, esto les ha permitido ganar terreno en el mercado; sin embargo, durante ese proceso se presentan varios obstáculos que no solo desmotivan al emprendedor también lo desaniman a continuar, por ello hay que cuidarse de cometer algunos errores.

¡Ten cuidado!

No rotular los productos: Un error común es no clasificar los productos de la empresa e incluso no ponerles un precio estable. La mejor forma de administrar un negocio es construir un catálogo de los bienes y servicios que se ofrecen para generar orden y agilizar los procesos. Por ejemplo, los catálogos de productos se pueden implementar en los sistemas de facturación electrónica que ayudan a los emprendedores a armar cotizaciones y proformas de una manera más rápida y sencilla.

Desaprovechar las herramientas de financiamiento: Hoy, los emprendedores tienen a su disposición alternativas de acceso a financiamiento gracias a la emisión de comprobantes digitales. No solo se puede optar por el factoring, sino también por préstamos de capital. “El sistema de facturación electrónica es también un registro de todas las ventas de una empresa. Por lo tanto, permite sustentar ante los bancos los ingresos de la compañía, mejorando el perfil crediticio”, agregó Bengtsson.

Utilizar tecnologías de forma parcial: Los emprendedores utilizan algunas tecnologías, pero no las aprovechan al máximo. Por ejemplo, las Mypes ya están obligadas a usar el sistema de facturación electrónica, pero lo hacen solo para emitir comprobantes. Ellos desconocen que pueden utilizar esta plataforma también para recibir documentos, e incluso para aprovechar su almacenamiento y beneficiarse con muchas otras funciones.

No realizar seguimiento administrativo: Las nuevas tecnologías son muy útiles tanto para organizar los procesos administrativos como para realizar mejoras en aspectos claves como el sistema de cobranzas. “Tampoco es necesario utilizar muchas aplicaciones. En nuestra plataforma de facturación electrónica, nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes herramientas de cobranza digitales que contribuyen al seguimiento de los pagos pendientes de una forma sencilla y rápida”, comentó el ejecutivo de Efact.

Operar como informal: Muchos emprendedores no se atreven a dar el paso de la formalización por temor a ser fiscalizados, pero principalmente por el desconocimiento de todas las ventajas que existen para ellos. La informalidad impide que las empresas gocen de beneficios como: alternativas de financiamiento, acceso a licitaciones, impulsar la confianza ante sus clientes, mayores posibilidades de negocio e incluso seguridad jurídica, protegiendo el nombre de la compañía y su marca.