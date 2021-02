En lo que va del 2021 el dólar acumula un alza de 0.64% en el mercado peruano.

Hoy, martes 09 de febrero, el dólar inicia esta mañana cotizando a S/3.642, a nivel interbancario.

En la jornada anterior, Bloomberg reportó que este precio se había incrementado en un ligero 0.09% en el mercado peruano.

La razón de esta alza, según Reuters, optimismo de los inversionistas ante la posibilidad de que se apruebe un paquete de estímulo económico de US$ 1,9 billones en Estados Unidos.



¿Cuánto cuesta el dólar?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) indica que el billete verde se compra a un precio de S/3.639 y se vende a S/3.644 en promedio.

Por su parte, los cambistas compran el dólar a S/3 63 y lo venden a S/ 3.65 aproximadamente.

Cabe señalar que estos precios no son fijos, pues en esta sesión aún no se reporta ningún cambio en el mercado peruano. Su cotización comenzará a variar en cuanto inicie la nueva jornada cambiaria a las 9:00 a.m. aproximadamente.