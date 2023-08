Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional para el 11 de setiembre

Actualidad "Los transportistas el 11 de septiembre estamos parando la frontera", dijo Abrahm Marlon Milla

Transportistas de carga pesada confirman paro nacional para el 11 de setiembre | Fuente: RPP

El vicepresidente de la Confederación de Gremios de Transportistas de Carga Pesada, Abraham Marlon Milla, anunció este martes la realización de un paro nacional para el 11 de setiembre ante la falta de igualdad de condiciones con los camioneros extranjeros y la falta de una reglamentación sobre el tema.

"Nosotros los transportistas el 11 de septiembre estamos parando la frontera, porque no vamos a esperar al último día que el Gobierno tome las acciones a los países infractores", afirmó en entrevista con el programa La Rotativa del Aire. "Estamos hablando de alrededor de 32 gremios que hasta este momento nos han dado su respaldo para el paro", añadió.

Abraham Marlon Milla señaló que la medida radical se debe a una "lentitud única" del diálogo con el Gobierno y la falta de una reglamentación de la Ley 31646, ley que establece que los vehículos de transporte terrestre internacional ingresen al territorio nacional cumpliendo la normativa peruana en materia de calidad de combustibles.

"Nosotros estamos esperando que la reglamentación de la Ley 31646 ya sea publicado en El Peruano, nos han dicho que posiblemente este miércoles, esas son las palabras de los encargados del MTC", sostuvo.

"No tenemos igualdad de condiciones"

El dirigente precisó que la reglamentación de esta norma exige a cada vehículo de transporte internacional pasar al territorio nacional con 35 galones de combustible. Además, aclaró que una resolución de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), publicada en julio, da la razón a los transportistas nacionales y dicta medidas antes de octubre.

"Dice que los transportistas ecuatorianos y bolivianos han hecho mal uso de la subvención del petróleo por sus estados. Ellos tienen un petróleo sumamente barato y eso perjudica al transporte acá en el Perú. No tenemos igualdad de condiciones. Ellos aparte de malversar la subvención hacen contrabando de combustible a bajo precio en nuestras fronteras", dijo.

Abraham Marlon Milla indicó que hoy en día, por ejemplo, los transportistas de carga pesada boliviana ingresan con un petróleo bajo y cada unidad de transporte pasa la frontera con 800 o 900 galones de combustible.

"Utilizan 400 galones para ir a la ciudad de Lima y volver a Desaguadero y los 500 lo venden. El negocio para ellos no es el flete, sino es el contrabando de combustible. Además, por el Tratado de Libre Comercio que ejerció la CAN no estamos transportando esa carga porque nuestros costos reales como transportistas están valorizados mucho más que eso", explicó.