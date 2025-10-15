¡Perú es clave! Turistas extranjeros gastan más de S/ 5,000 cuando llegan a Lima: ¿Cuánto tiempo se quedan?

Entre balcones coloniales y sabores únicos, el Centro Histórico de Lima se posiciona como uno de los destinos favoritos de los viajeros internacionales.

A nivel internacional, el turismo mantiene una tendencia de recuperación sostenida. Si bien aún no se alcanzan los niveles previos a la pandemia, cada vez más viajeros se aventuran a conocer países de Sudamérica, con el Perú posicionándose como uno de los destinos más atractivos de la región.

De acuerdo con el Perfil del Turista Extranjero que visitó el Centro Histórico de Lima, elaborado por Promperú, en 2024 el país recibió 3,3 millones de visitantes internacionales, de los cuales 1,1 millones incluyeron el Centro Histórico de Lima en su recorrido.

La Ciudad de los Reyes se ha consolidado como uno de los principales atractivos del país, no solo por su valor histórico y cultural, sino también por su oferta gastronómica y experiencias urbanas, que combinan tradición y modernidad.

¿Cómo planifican su viaje y cuánto gastan?

Los turistas extranjeros planifican su viaje al Perú con entre uno y cuatro meses de anticipación, y seis de cada diez lo hacen por cuenta propia, en busca de mayor autonomía y flexibilidad.

Además, son viajeros altamente digitalizados: el 94% realiza compras en línea, principalmente de pasajes aéreos y alojamiento. Asimismo, el 86% elige al Perú como único destino de su itinerario y aprovecha para conocer, además del Centro Histórico de Lima, regiones como Cusco, Ica, Puno y Arequipa.

En promedio, los visitantes internacionales gastan 1,572 dólares durante su estancia en el país. Casi la mitad desembolsa entre 500 y 1,499 dólares, mientras que un 16% supera los 2,500 dólares, lo que refleja un segmento de turistas con mayor poder adquisitivo y disposición de gasto, especialmente en servicios turísticos y experiencias de valor.

¿Cuánto tiempo se quedan y qué visitan?

Entre los principales atractivos que visitan los turistas extranjeros en el Centro Histórico de Lima destacan la Plaza de Armas y la Catedral de Lima. Según el informe de Promperú, el 92% recorre parques y plazas, el 64% visita iglesias y catedrales, y el 51% incluye en su recorrido inmuebles históricos, lo que confirma el interés por la riqueza arquitectónica, cultural y patrimonial de la capital.

En cuanto a la permanencia, los turistas extranjeros se quedan en promedio nueve noches en el Perú, lo que permite diversificar su experiencia hacia distintas regiones. En el caso de Lima, la estadía promedio es de tres noches, consolidándola como un punto clave de tránsito y conexión, aunque sin concentrar la mayor parte de la visita.

Gastronomía conquista paladares

El cebiche, el pollo a la brasa, el lomo saltado, el pisco sour, el pan con chicharrón y una extensa lista gastronómica causan sensación entre los turistas extranjeros, que destacan la diversidad, el sabor y la autenticidad de la cocina peruana como una de las mejores experiencias de su viaje.

De acuerdo al estudio de Promperú, el 97 % incluye picanterías en su itinerario y el 44 % visita mercados locales para vivir de cerca la cultura gastronómica del país.