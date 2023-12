Economía ¿Qué significa el incremento del valor de la UIT para el 2024?

Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas de Pacífico Business School, explicó qué significa el nuevo valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que subió de 4 950 a 5 150 soles para el 2024.

En Ampliación de Noticias, el economista aclaró que la UIT es un valor referencial que se incrementa cada año por un efecto de inflación. Este año, afirmó, subió un aproximado de 4 %, un poco por encima de la inflación.

Carrillo Acosta precisó que el encargado de asignar el valor de una UIT es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en función de ciertas variables económicas, pero principalmente por la inflación.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas?

El especialista indicó que cuando la UIT aumenta se presenta una serie de ventajas y desventajas.

"Como principal desventaja es que los trabajadores formales tanto dependientes como independientes, los que emiten recibos por honorarios, pero también los que están en planilla, van a pagar menos impuestos. Esto porque los impuestos están en función de las UIT que ganas al año. Y al aumentar el valor de la UIT pues se incrementa el tope donde pagas menos impuestos. Los montos que pagan impuestos menores van a aumentar, entonces pagas menos", dijo.

Jorge Carrillo también señaló que el nuevo valor de la UIT beneficia también a las microempresas, que es el segundo segmento importante, porque aumenta la valla económica para las empresas y ser considerado Mype.

"Y, en tercer lugar, hay beneficios enfocados muy específicamente en temas por ejemplo como Crédito MiVivienda. El Bono del Buen Pagador, Crédito MiVivienda están en función de las UIT que valga el inmueble. Entonces, al aumentar las UIT para un mismo valor de inmueble podría haber un bono mayor o subsidio mayor y algunas exoneraciones de impuesto de predial, donde hay exoneraciones en función de las UIT", explicó.

La "mala noticia" del nuevo monto de UIT

El economista sostuvo que la "mala noticia" o "el perjuicio" del aumento del UIT es el incremento de las multas y trámites judiciales o administrativos en el Estado, cuyo valor están en función de una UIT.

"Una infracción de tránsito en algunos casos la multa es 10 % de una UIT, entonces si cometía una infracción hoy día el 2023 la multa era 495 soles y el día lunes, 1 de enero, ya se vuelve 515 soles, aumenta la multa en 20 soles, solo por el incremento de la UIT", explicó.

¿Retiro de CTS?

De otro lado ante el vencimiento del plazo para el retiro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), Jorge Carrillo advirtió que este dinero es una especie de autoseguro de desempleo, por lo que recomendó no retirar el monto para gastos corrientes.

"La idea es no retirar por dos razones. La primera es porque no está hecha para gastos corrientes, para irme de viaje por fin de año, no. Está hecho para ayudarme en el desempleo. Y la segunda es porque suele pagar buenas tasas de interés. Ahora ha bajado un poco la tasa del CTS porque era de libre disponibilidad. Pero a partir de este año, que va a dejar de serlo, probablemente las tasas del CTS suban y sean más grandes del depósito a plazo que ha sido tradicionalmente", dijo.