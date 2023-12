Pobreza e inflación, ¿cómo afectaron en el 2023?

Al cierre del 2022 la pobreza afectó a más de 9 millones de personas en el Perú, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), un 27.5% de la población, y al finalizar el 2023 las cifras podrían ser más alarmantes.

El presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Federico Arnillas, advierte que la falta de crecimiento económico y la aún alta inflación han impedido que los peruanos mejoren su calidad de vida, retrocediendo hasta 15 años en la lucha contra la pobreza.

“El impacto del Fenómeno del Niño que hemos tenido y el efecto que eso está teniendo en el empleo e ingreso (...) tenemos dos tipos de factores cuya conjunción nos permiten estimar este incremento de la pobreza en el país. Probablemente estemos más arriba del 30%, calculamos que se podría estar llegando hasta el 33%”, comentó Arnillas.

Para definir que alguien está en situación de pobreza, el INEI tiene en cuenta un gasto de unos 415 soles por persona en la canasta básica de alimentos, productos y servicios básicos. Pero un gran número de peruanos no ha podido costear ni una alimentación básica de manera regular.

En el país hay un 22.5% de pobres no extremos y un 5% de personas en pobreza extrema.Fuente: INEI

Incluso el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) advierte que un 57% de peruanos no han tenido alimentos suficientes en su hogar en los últimos meses debido a que no les alcanzó el dinero. Carolina Trivelli, investigadora principal del IEP, explica que este estudio revela que el problema de acceso a alimentos sigue en aumento.



“El 57% nos dijo que alguna vez se había quedado sin alimentos por falta de dinero o recursos en los últimos tres meses, esto no quiere decir que las familias no comieron todos los días, sino que en alguna vez en los últimos 90 días en su casa no hubo alimentos suficientes y eso lo que genera es mucha incertidumbre y mucha preocupación porque dos de cada tres hogares en el Perú también respondieron que han tenido que reducir su consumo de alimentos porque los precios están muy altos, claramente estas cifras revelan que todavía hay un problema creciente de falta de acceso económico a los alimentos, no es que no hayan alimentos, es que a las familias no les alcanzan para comprar estos alimentos”, precisó.

Trivelli sostiene que los datos reflejan que la situación es más grave para las personas de menores recursos en el estrato socioeconómico C, D y E, pues el 75% menciona que en los últimos 3 meses por falta de dinero y recursos alguna vez se quedó sin alimentos, menos del 5% han podido sostener su consumo alimentario durante los incrementos de precios.

“Si bien la pobreza va a empeorar en el 2023, las características asociadas a la pobreza también han cambiado. Veníamos de una pobreza monetaria decreciente que no tenía un fuerte componente de crisis alimentaria, hoy probablemente la principal característica de la situación de pobreza de casi 30% de los peruanos es el problema alimentario”, agregó.

La situación alimentaria de los peruanos sigue empeorando.Fuente: IEP

¿Con la caída de la inflación se reducirá la pobreza?

Aunque en los últimos años el Banco Central de Reserva (BCR) elevó la tasa de interés de referencia para mitigar la inflación, recién este año se ha visto una moderación en los precios de algunas categorías de consumo y se espera que en a inicios del 2024 alcance su nivel meta de entre 1% y 3%.

“Si bien la inflación se está yendo a cero, los precios sí se han quedado arriba y el mejor ejemplo es el precio del pan, el precio del trigo ya cayó muchísimo, pero el precio del pan ya se quedó ahí. para que esos precios regresen a sus niveles anteriores tendríamos que tener una deflación, es decir, cifras negativas de inflación. La inflación está en retirada, pero los precios se han quedado altos”, agrega el economista y jefe del sistema de información de Macroconsult, Eduardo Jiménez.

Pero ¿una inflación más baja hará que bajen los niveles de pobreza? Lo cierto es que una inflación más baja no es lo único que se necesita para que bajen los niveles de pobreza, pues los salarios se mantienen estancados.

"Empleo e ingresos han sido dos elementos que no han tenido resultados buenos y se pueden agravar. Aun cuando pare la inflación, el tema del empleo sigue siendo un problema complicado en el país. Eso nos lleva a llamar la atención sobre la importancia de tener una estrategia de respuestas para atender al sector más pobre de la población, hay que ver cómo construimos ese piso de seguridad, de alimentación, de salud, que la población requiere", agrega Arnillas.

Por su parte, Miguel Pintado, economista e investigador del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), coincide en que el crecimiento económico es vital para reducir los niveles de pobreza y señala que, por ejemplo, en las zonas rurales la situación es más compleja.

“En las áreas rurales o donde hay mayor producción agrícola lamentablemente las familias no logran subsistir con la producción agrícola o la producción de solo una fuente económica entonces tienen que recurrir a varios trabajos en cortos periodos, entonces no les deja salir de ese círculo de pobreza”, sostiene.

El economista de CEPES indica que las medidas que se hacen desde el Gobierno para mitigar el impacto de la pobreza son insuficientes.

“Yo creo que estas medidas no son suficientes porque, según un estudio del Banco Mundial, más o menos el 80% de la reducción de pobreza se debe al crecimiento y el resto, entre 15% y 20% a políticas de redistribución, entonces si bien son importantes no necesariamente tienen un impacto muy fuerte en las condiciones socioeconómicas de las familias”, comentó.

Trivelli, quien también es ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, señala que al menos en temas de inseguridad alimentaria, el Gobierno no tiene un accionar claro

“No hay un liderazgo, no hay un plan claro, no hay nadie a cargo, el tema alimentario es algo que en el aparato público no tiene dueño. Una parte lo ve Salud para los temas de malnutrición, una parte lo ve el MIDIS asociado a los temas de pobreza y vulnerabilidad, una parte la ve Midagri para los temas de producción, otra parte la ve Produce para los temas de pesca y mypes. el tema no es de nadie y eso hace que no se logre una estrategia clara para enfrentar una crisis alimentaria, como no hay nadie responsable no se logran sumar esfuerzos, entonces lo que uno tiene son actividades muy puntuales que agregan un componente, pero son cosas muy puntuales que no logran sumar a una estrategia que permita a las familias enfrentar esta situación. Ha habido algún apoyo a ollas comunes, comedores populares con más recursos, pero todavía muy insuficiente para el tamaño del desafío”, sostiene.

Los años en los que la economía creció a paso más lento fueron también los años en que la pobreza se redujo en menor porcentaje, indica el Banco Mundial.Fuente: Banco Mundial

Pobreza multidimensional

Los expertos recuerdan que incluso hay que ser un poco más críticos pues la pobreza monetaria -como se mide oficialmente- es bastante restrictiva para ver un montón de carencias de la población.

Recordemos que la falta de ingresos para acceder a alimentos no es la única manera de medir la pobreza, pues miles de peruanos también existe la pobreza multidimensional, que mide las carencias de acceso a vivienda, servicios básicos, seguridad, entre otros. Hasta el 2022 un estudio de ComexPerú indicaba que el 35.8% de la población se veía afectada por la pobreza multidimensional.

El estudio de Comex señala que en Loreto (58.6%) o Huánuco (57%) más de la mitad de la población no tiene cobertura de todos los servicios básicos.

Y se observa que en Loreto, Huánuco, Ucayali y Cajamarca, los departamentos con mayor pobreza multidimensional y donde la principal brecha está en salud, no se gastaron la mayor parte de sus presupuestos de inversión pública en salud.

Con este cálculo se indica que habría 12 millones de peruanos en situación de pobreza, unos 3 millones más de los que estima el INEI al calcular solo la pobreza monetaria.

Además, el último informe del INEI advierte que tres de cada diez personas en el país están en situación vulnerable, es decir, no son pobres, pero están en riesgo de caer en la pobreza ante escenarios adversos para su economía, como podrían serlo los fenómenos climatológicos que se advierten para los siguientes meses.