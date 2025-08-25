Tiktoker Notorius George pagaría más de S/ 53 mil por “denigrar” tienda de zapatillas: influencer se pronuncia

“Hay un montón de irregularidades en ese caso. Me parece un chiste lo que está pasando”. El popular “Tío Noto” declaró en exclusiva para RPP Economía tras la multa de Indecopi. ¿Qué ocurrió? Aquí te lo contamos.

El popular tiktoker George Rubín, conocido como "Notorius George", ha sido sentenciado a pagar una multa de 10 UIT, equivalentes a de S/ 53.500, por actos de competencia desleal.

La Resolución N° 084-2025/CCD-INDECOPI ha declarado fundada la denuncia contra el influencer por parte de Kicks E.I.R.L. (Kicks), una tienda de zapatillas, que acusó al popular “tío Noto” de “menoscabar su imagen y prestigio” mediante comentarios en redes sociales.

Además de la multa, se le ha ordenado el cese inmediato y definitivo de cualquier comentario denigratorio contra Kicks en TikTok, así como el pago de las costas y costos del procedimiento.

RPP Economía se comunicó en exclusiva con Notorious George, quien afirmó la existencia de irregularidades y que este proceso se encuentra en manos de su defensa legal.

"Hay un montón de irregularidades en ese caso, todo se verá con mis abogados. Prefiero no decir nada respecto a eso, me parece un chiste lo que está pasando”, mencionó.

Cabe precisar que, de acuerdo a la entidad, los actos de denigración consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, directamente o por implicación, menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro u otros agentes económicos.

¿Cuál es el origen de la denuncia de Kicks a Notoriuos George?

Kicks, una empresa con más de dos años en el mercado dedicada a la venta de zapatillas originales de marcas como "Nike" y "Adidas", denunció a Rubín el 22 de agosto de 2023.

Según Kicks, el influencer utilizó su plataforma de TikTok, donde cuenta con 310.6 mil seguidores y 5.4 millones de “me gusta”, para cuestionar la autenticidad de sus productos.

En julio de 2023, Rubín publicó videos analizando un modelo "Air Jordan 1 High" vendido por Kicks.

“Mano, sin ánimo de hatear. Revísalo bien, está muy oscuro el par, el Wings logo se ve tirado para un lado y en la parte del SWOOSH el corte del talón” y “está todo despostillado. Anda donde lo compraste y pide la boleta porque firme tengo más dudas que seguridad”, detalla el comentario.

Incluso, en otro video, afirmó que las zapatillas de Kicks "no lo eran" (originales) ante la pregunta de un usuario.

Rubín argumentó que sus comentarios eran meras "recomendaciones" para ayudar a su audiencia a evitar estafas y que buscaba orientar a sus seguidores a verificar la autenticidad de los productos.

Señaló que en el momento de los hechos (julio de 2023), no se dedicaba plenamente a la venta de zapatillas, aunque admitió tener una pequeña tienda en línea. También indicó que eliminó los comentarios para evitar mayores altercados.

La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal desestimó la defensa de Rubín y confirmó que, aunque no tuviera una tienda física, Rubín ya era un competidor efectivo de Kicks en julio de 2023, realizando ventas online y estando registrado como contribuyente con actividades comerciales desde 2016.

Asimismo, resaltó la falta de pruebas por parte de Notorious George para sustentar la veracidad de sus afirmaciones.

Finalmente, Indecopi ordernó la inscripción de Rubín en el Registro de Infractores creado por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal.

¿Quién es Notoriuos George?

George Rubin, alias Notorious George, es un influencer y empresario peruano especializado en la autenticidad y venta de zapatillas de lujo.

Se ha convertido en una referencia dentro de la cultura sneaker en Perú gracias a su enfoque en la verificación de originales y su labor de “cazar” imitaciones (réplicas) que utilizan figuras públicas.

Su fama comenzó al analizar zapatillas de personajes de la farándula como Samahara Lobatón, Alejandra Baigorria y Melissa Paredes, revelando si sus prendas eran originales o réplicas a travé de su cuenta de TikTok.

Ha compartido espacio y pasión por los productos de alta gama con figuras como Jefferson Farfán, el cantante Neo García, incluso, Andrés Hurtado “Chibolín”.

Mediante esta plataforma e Instagram, ha logrado formar una comunidad de amantes de las zapatillas.