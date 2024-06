CCPTSM: El déficit de energía eléctrica afecta las exportaciones agrícolas en la amazonía

Agremiada aseguró que después de la pandemia, fueron una de las regiones más visitadas. Sin embargo, actualmente, solamente de turismo receptivo simboliza el 2 % de los ingresos.

La presidenta de la Cámara de Comercio Producción y Turismo de la región de San Martín (CCPTSM), Erika Sandy, aseguró que durante muchos años a la Amazonía siempre se le ha visto como la chacra del Perú debido a su desarrollo agrícola. Sin embargo, entre todas las regiones que conforman el territorio amazónico, solamente aportan el 4 % del PBI debido al déficit de energía.



"Nosotros, a nivel de agricultura, ocupamos los primeros puestos en cultivos de arroz y cacao, segundo puesto en café y en palma. Pero no exportamos productos transformados porque tenemos ese déficit de energía eléctrica. El cual no nos permite tener, por ejemplo, un parque industrial, no nos permite un desarrollo de transformación", señaló en Economía Para Todos de RPP.

En el marco del V Congreso de Emprendedores Amazónicos 2024, la presidenta del gremio resaltó también la poca afluencia turística receptiva en la región San Martín, la cual ayudaría mucho a subir las cifras prepandemia que sí lograron recuperarse, pero gracias al turismo interno y en especial del ecoturismo.

"Después de la pandemia, fuimos una de las regiones más visitadas porque justamente ofrecíamos esta tranquilidad, ese turismo de bienestar. Actualmente, solamente de turismo receptivo recibimos el 2 %, recibimos muchísimo más turismo interno. Un peruano tiene un promedio de gasto de por lo menos S/ 100 soles al día, mientras que el turismo receptivo tiene un gasto de más o menos $100 el día", explicó.

Declaratoria de San Martín se firmará entre la comunidad y el Ejecutivo

Asimismo, Sandy comentó que en el último día del Congreso se firmaría la Declaratoria de San Martín. En un inicio, se anunció la presencia de la presidenta Dina Boluarte; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado su asistencia.

"El Ejecutivo va a venir y tenemos que consensuar una propuesta: la declaratoria de San Martín, donde vamos a estar todos los actores, la Mancomunidad del ejecutivo de la empresa privada las comunidades nativas también. De esa declaratoria, de acá un año tenemos que ver realmente cuán efectiva fue y cuánto hemos avanzado en este cierre de brechas", declaró.

Finalmente hizo hincapié en la necesidad de más seguridad en el territorio Amazónico, debido al avance de actividades criminales como la ilegal, la minería ilegal y los cultivos ilícitos.