El actual escenario de crisis política genera una gran desconfianza para los inversionistas. | Fuente: Andina

El nuevo presidente de la República, Manuel Merino, deberá anunciar próximamente al nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La vacancia presidencial, sumada a la crisis económica de la pandemia, está teniendo un fuerte efecto en la percepción que tienen los inversionistas sobre el país.

Con solo cinco meses de gestión, ¿qué podría hacer el próximo ministro de Economía y Finanzas para recuperar el crecimiento económico del país?

"En primer lugar tenemos que calmar a los mercados. Siempre la primera señal de una incertidumbre es cuando los mercados empiezan a preocuparse de qué es lo que va a hacer el siguiente gobierno", comentó Alfredo Thorne, ex ministro de Economía.

Debido a la crisis política, hoy los mercados han reportado un incremento en el precio del dólar, un caída en la Bolsa de Valores de Lima, y un desplome en los bonos del Perú en dólares ante la menor confianza de los inversionistas.

El economista señala que el próximo ministro, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR) y la superintendenta de la SBS deben dar un mensaje a los inversionistas, pues "hoy día tienen el 50% de todos nuestros bonos soberanos. Si ellos decidiesen vender los bonos soberanos las tasas de interés de nuestro endeudamiento se van al cielo"

Presupuesto

Otro punto importante es el presupuesto para el 2021, el cual debe aprobarse el próximo 30 de noviembre.

"La ministra (María Antonieta Alva) nos dijo que en ese presupuesto nos teníamos que endeudar por US$ 9,000 millones. Ese presupuesto hay que revisarlo con mucho cuidado. Me parece que emitir US$ 9,000 millones de bonos es bastante retador, no lo he visto en otros países", precisó.

Garantías para la inversión

El experto señaló que también se deben dar garantías al consumidor y al inversionista privado.

"Hay que darles garantías de que se va a respetar y se les va a dejar trabajar en sus proyectos", comentó.

Según explicó, gran parte del gasto que se está dando actualmente se debe a gasto público, pues la inversión privada "está muy deprimida".

"El hecho de que se pare la obra pública también es otro tema que hay que ver con mucho detalle", señaló.

Calificadoras de riesgo

De acuerdo con Thorne, el próximo titular del MEF deberá explicarles que es lo que ha ocurrido en el Perú.

"Las calificadoras de riesgo, están muy preocupadas de que va a pasar en Perú, si se ha transgredido o no el orden constitucional", dijo en RPP Noticias.

El siguiente ministro deberá garantizar el orden constitucional y el estado de derecho.