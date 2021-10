Según datos de Migraciones, solo entre abril y julio un total de 203,391 peruanos viajaron a Estados Unidos | Fuente: Andina

Las tarifas de los pasajes de Lima a Florida (Estados Unidos) han bajado a sus niveles históricos más bajos, según comentó la Asociación Peruana de Agencias de Viaje (Apavit Perú).

En los últimos días los precios de los pasajes con dirección al aeropuerto de Fort Lauderdale (Florida - Estados Unidos) han caído hasta a US$ 166 o US$ 180 ida y vuelta. El precio promedio de un pasaje al país norteamericano actualmente sería de US$ 250 para ida y vuelta.

“Estamos lejos de las tarifas que se tuvieron en abril último por encima de los US$ 1,000 para Miami”, señaló Ricardo Acosta, presidente de la Apavit, al diario Gestión.

Durante inicios y mediados del 2021 se desató un “boom” de viajes a Estados Unidos con el objetivo de conseguir la aplicación de las vacunas contra la COVID-19 de manera más rápida.

De acuerdo con los datos de Migraciones, solo entre abril y julio un total de 203,391 peruanos viajaron a Estados Unidos, lo cual es 67% más de lo que se registró en el 2019.

Pero, tras el inicio de la vacunación en el Perú los niveles de transporte a Estados Unidos se han ido normalizando.

“La demanda ha disminuido a Estados Unidos e incluso algunas aerolíneas están contemplando reducir la frecuencia de vuelos”, agregó Acosta.

Esto ha implicado un menor precio de los pasajes no solo de Miami, sino también a otros destinos del país norteamericano. Los pasajes a Dallas (Texas) han caído a US$ 400 ida y vuelta, mientras que los pasajes a Los Ángeles se redujeron hasta a US$ 404 para ida y vuelta.