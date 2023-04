El precio de las viviendas subió 6.75% por metro cuadrado en Lima Metropolitana y el Callao durante el último año. | Fuente: Andina

En el 2022 el precio promedio del metro cuadrado (m2) cayó en 4.4% en las principales ciudades de América Latina cayó 4.4%, según un informe de la Universidad Torcuato Di Tella, pero ¿cuánto llega a costarte una vivienda?

Un análisis de Bloomberg estima que adquirir una vivienda de 100 m2 en las principales ciudades de Latinoamérica puede ir desde los US$ 110 mil hasta los US$ 306 mil, dependiendo del país, oferta y demanda, además de la ubicación.

Por ejemplo, en m2 más costoso en la región se ubica en Montevideo (Uruguay), donde el costo promedio es de US$ 3,054; le siguen Santiago de Chile (Chile), con un costo de US$ 2,734 por m2; Ciudad de México (México), donde se necesitan US$ 2,424; y Buenos Aires, con un costo promedio de US$ 2,421.

¿Cuántos salarios mínimos necesito para comprar una vivienda?

El mayor costo se encuentra en Uruguay, donde una vivienda de 100 m2 puede costar US$ 305,400 o UYU$ 21,106 en su moneda local.

Esto significa que las personas que viven en Uruguay pueden adquirir un inmueble gastando poco más de 560 sueldos mínimos, que en este país son de US$ 545 mensuales.

Si solo tenemos en cuenta la cantidad de salarios mínimos que necesitariamos para comprar una vivienda de 100 m2 en América Latina, los resultados más altos los tienen Argentina, Brasil y Perú.

Buenos Aires (Argentina) es la ciudad latinoamericana en la que se necesitan más salarios mínimos para adquirir una vivienda. Con un salario de 80,342 pesos, que se convierten en US$ 204 con el tipo de cambio, se requieren de 1,186 salarios para comprar un inmueble de US$ 242,100.

En segundo lugar está Sao Paulo (Brasil), donde se necesitan 811 salarios básicos para una vivienda de m2 que cuesta unos US$ 210,900. Actualmente el salario mínimo en Brasil es de 1,320 reales, que al cambio se transforman en US$ 260.

Por último, en Lima (Perú) una persona debe reunir 745 sueldos mínimos para comprar un vivienda de US$ 201,400 pues el salario mínimo es de S/ 1,025, que en dólares se hace un promedio de US$ 270.