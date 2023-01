El sueldo mínimo en el Perú asciende a S/ 1,025. | Fuente: Freepik

Esta semana la Comisión de Economía del Congreso aprobó un dictamen para evaluar el incremento del sueldo mínimo cada dos años, iniciativa que aún tendrá que debatirse en el pleno del Poder Legislativo.

Actualmente la remuneración mínima vital en el Perú es de S/ 1,025 tras un aumento realizado el año pasado, pero ¿cómo se ubica el sueldo básico del Perú frente a otros países de Latinoamérica?

El salario mínimo en el Perú es equivalente a cerca de US$ 262 por una jornada completa de ocho horas diarias o 48 hora semanales, acorde a la legislación peruana, siendo considerablemente más baja que en varios países de la región.

Salarios mínimos de América Latina para 2023

Un estudio de Bloomberg, que evalúa los salarios mínimos, indica que las remuneraciones básicas de 11 países de América Latina son más altas que las del Perú si se comparan con el cambio del dólar.

El sueldo básico más alto de la región lo registra Costa Rica, que tiene una remuneración mínima de 350,975 colones costarricenses, lo cual es equivalente a US$ 603.

Detrás de Costa Rica, se ubican los sueldos mínimos de Uruguay, con UYU$21.106 o US$540; Chile, con CLP$410.000 o US$475; Ecuador, con US$450; y Guatemala, con GTQ$3.166 o US$403.

País Salario 2023 % de incremento Salario 2023 en US$ Argentina ARS$65.427 6,0% US$189 Bolivia $b2.250 0,0% US$325 Brasil R$1.320 9,0% US$250 Chile CLP$410.000 2,5% US$475 Colombia COP$1.160.000 16,0% US$242 Costa Rica CRC$350.975 6,62% US$603 Ecuador US$450 6,0% US$450 El Salvador US$365 0,0% US$365 Guatemala GTQ$3.166 7,0% US$403 Honduras HNL$7.802 5,32% US$316 México MXN$6.310 20,0% US$325 Panamá US$326 0,0% US$326 Paraguay PYG$2.550.307 0,0% US$349 Perú S/1.025 0,0% US$269 Rep. Dominicana RD$11.900 0,0% US$209 Uruguay UYU$21.106 9,0% US$540 Venezuela Bs$ 130 0,0% US$8

También son más altos los salarios mínimos de El Salvador (US$ 365), Paraguay (US$ 349), Panamá (US$ 326), Bolivia (US$ 325), México (US$ 325) y Honduras (US$ 316).

Pero, el sueldo mínimo del Perú no es el más bajo de América Latina. Países como Brasil, Colombia, República Dominicana, Argentina y Venezuela registran salarios más bajos al comparar sus monedas con el dólar.

En el caso de Brasil la remuneración de 1,320 pesos equivale a US$ 250 al mes, mientras que en Colombia el sueldo básico de COP$ 1.160.000 es igual a unos US$ 242.

Los sueldos mínimos más bajos de toda Latinoamérica se registran en Argentina y Venezuela.

Hasta enero, Argentina tiene un salario mínimo vital de 65,427 pesos, recientemente incrementado, el cual equivale a US$ 189 mensuales. Esto en medio de una inflación que supera el 90%.

Respecto a Venezuela, Bloomberg señala que su salario básico de 130 bolívares al mes, equivale a cerca de US$ 8. Sin embargo, según un estudio del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros (Cendas-FVM), se requieren de US$ 485 para comprar una canasta básica familiar en este país.

Con estos datos, estiman que en Venezuela se requieren de cerca de 63 salarios mínimos para costear una canasta básica de 60 productos para un hogar de cinco miembros.