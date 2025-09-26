Xiaomi retira 345 baterías portátiles por riesgo de sobrecalentamiento e incendios: ¿Qué modelo son?

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) publicó una alerta dirigida a los consumidores sobre un riesgo de seguridad en un modelo específico de baterías externas portátiles de la marca Xiaomi. La empresa Xiaomi Technologies Perú S.A.C. ha comunicado el retiro voluntario de 345 unidades de este producto en el mercado nacional.

El dispositivo afectado es el Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh - Integrated Cable, con el número de modelo PB2030MI y fabricado en China. Según la información proporcionada por la propia compañía, el motivo del retiro se debe a que estas baterías podrían presentar "fallas o defectos en ciertos materiales", lo que representa un peligro significativo para los usuarios.

El principal riesgo asociado a este defecto es la posibilidad de un "sobrecalentamiento del producto (fuga térmica)", lo que a su vez podría "generar un riesgo de incendio".

Ante esta situación, Indecopi ha emitido recomendaciones claras y urgentes para quienes hayan adquirido este producto. La entidad recomienda enfáticamente a los consumidores "suspender de inmediato el uso del producto". Adicionalmente, se les insta a "contactar al proveedor para coordinar su retiro, así como el reembolso correspondiente".

Esta advertencia se enmarca dentro del Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi, una plataforma que busca difundir información sobre productos que puedan suponer riesgos imprevistos para la seguridad, la salud o los bienes de los consumidores. La información de estas alertas es proporcionada tanto por los proveedores como por las autoridades competentes del sector.