La inflación vuelve a subir en Argentina: se situó en el 4,2 % en agosto

La inflación repuntó levemente en agosto en Argentina a 4,2 % frente a 4,0 % el mes anterior, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (Indec).

El aumento de precios en los 12 meses terminados en agosto fue de 236,7 %, uno de los niveles más altos del mundo.

El acumulado en los primeros ocho meses del año alcanzó, en tanto, 94,8 %, según el informe del Indec.

El alza estuvo liderada por el rubro Vivienda, agua, electricidad y gas, que registró un incremento del 7,0 % por el impacto de las subas en los precios de los alquileres y de las tarifas de servicios públicos.

Le siguieron Educación (+6,6 %), Transporte (+5,1 %) y Comunicación (+4,9 %).

En medio de la escalada inflacionaria, Argentina registra un desplome del consumo, que fue reflejado por los indicadores de cámaras empresariales y arrojó una caída en agosto del 10,5% interanual, pese a rebajas agresivas de precios y promociones de compra a crédito.

Crisis económica

La economía se contrajo 5,1 % en el primer trimestre de 2024 respecto a igual periodo del año anterior, y ya había caído 1,9 % en el cuarto trimestre de 2023.

"No hay un peso, la gente no compra nada que no le sea indispensable", explicó a la AFP Mariana Noriega, vendedora en una tradicional pefumería del centro de Buenos Aires, un rubro donde las ventas cayeron en agosto 29,3 % interanual, seguido por farmacia (-17,4 %).

De acuerdo al informe del Indec el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas registró un incremento de precios en agosto de 3,6 %, sensiblemente menor al registrado el mes anterior (+6,1 %).

Pesaron decuentos agresivos de precios en algunos productos para contrarrestar la caída de las ventas, según dijeron fuentes del sector.

"El cliente pasó de llenar el changuito (carrito) en el supermercado, a bastarle una bolsita para ir al comercio de proximidad donde compra el día a día", ilustró a la AFP Fernando Savore, vicepresidente de la Federación de Almaceneros de Buenos Aires. "Estamos en una situación de pozo profundo, a partir del día 15 empieza 'el fin de mes'".

En ese contexto, las promociones están a la orden del día. "Algunos precios están rebajados hasta 50 % para que el cliente compre", sostuvo Savore.

"La caída de ventas se siente, mientras las tarifas eléctricas no paran de subir. En mi comercio (un almacén de Villa Sarmiento) de 94.000 pesos en julio (unos 96 dólares) pasé a pagar 240.000 en agosto (245 dólares). Con pocas ventas es más difícil", indicó el comerciante.

(AFP)