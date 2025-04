Perú podría beneficiarse por aranceles del 10% impuestos por EE.UU., dice exfuncionario de la administración Trump

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlos Díaz-Rosillo, fundador del Centro Adam Smith para la Libertad Económica y exfuncionario de la Administración de Donald Trump, se mostró de acuerdo con las recientes medidas arancelarias del mandatario republicano, al considerarlas como una "herramienta política" que le permite tener una postura sólida con otros países.

"[Trump] siempre ha venido diciendo de una manera muy coherente que a los Estados Unidos no lo tratan como deben de tratarlo. Que a otros países le imponen aranceles y se queda callado y no responde con unos aranceles recíprocos. Entonces, le permite también mandar un mensaje que, si tú me pones un arancel, yo voy a ponerte un arancel. Tienes que tratar a EE. UU. como se merece" dijo en Ampliación de Noticias.

Por otro lado, consideró que el Perú podría verse beneficiado de todas estas medidas debido al bajo impuesto a sus importaciones, respecto a las tasas a otros países que elaboren productos similares.

"Si los aranceles que se le pone el Perú son de 10 % y a otro país que produce algo parecido es el 30 o el 40 % ahí hay un beneficio relativo para el Perú. Hay que acordarse que los aranceles que se le pusieron al Perú, que son muy pocos en pocos productos, es el arancel menor que se le va a poner a cualquier país", refirió.

Reducir la hegemonía de China

Sostuvo que las negociaciones luego de la entrada en vigor del aumento de aranceles buscaría recolocar a Estados Unidos como socio comercial en diferentes países y reducir la hegemonía de China.

"Los chinos, de una manera muy inteligente, han venido penetrando, no solamente a América Latina, sino a todo el mundo, porque los EE. UU. han dejado un vacío, mientras las altas esferas del Gobierno se preocupaban de lo que estaba pasando en Asia, en el Medio Oriente, dejaban a América Latina total y absolutamente ignorada. Y ellos han llenado ese vacío de una manera muy inteligente", aseguró.

"Por primera vez en décadas hay un consenso bipartidista de que el verdadero peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos es China. Y hay un gran énfasis en dar incentivos a empresas norteamericanas que se fueron a China", agregó.

Apuntó esta responsabilidad a las últimas gestiones, tanto de los partidos Demócrata y Republicano, y consideró que América Latina debe ser el "socio comercial lógico" para todo el hemisferio.

Tras la aplicación de estas medidas, la Casa Blanca afirmó que más de 70 países se comunicaron para negociar la reducción de estos. Para Díaz-Rosillo, esto es una prueba de la importancia del comercio con EE. UU., algo que "no hubiera pasado sin los aranceles".

"Muchas veces nos enfocamos en el impacto negativo (...) Pero también hay una parte positiva, que le permite al mandatario norteamericano poder conseguir algo que nunca hubiese conseguido si no impone esa medida tan dramática como la que ha impuesto", comentó.

El Perú y su estabilidad macroeconómica

Díaz-Rosello aseguró que, en la actualidad, el Perú se ha visto beneficiado por su estabilidad macroeconómica "envidiable" a pesar de la inestabilidad política de los últimos siete años. Por ello, en las próximas elecciones, se debe garantizar la misma estabilidad económica en el ámbito político.

"Eso se puede aún fortalecer más, si llega a un Gobierno serio, que promueva el Estado de derecho, la institucionalidad. Y aparte de todo eso, ustedes tienen una Constitución que garantiza el libre mercado y que le da a las empresas extranjeras derechos iguales a los derechos de las empresas peruanas, cosa que otras constituciones en Latinoamérica no tienen", indicó.

Sobre el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), manifestó que es una medida acorde con los intereses que maneja el Gobierno republicano para su país.

"No hay duda de que muchos de los proyectos de USAID eran extraordinarios, ayudaban a fortalecer no solamente la democracia y las instituciones en todo el mundo, sino también promovían los intereses americanos. Pero no todos. Había muchos que hacían todo lo contrario, que eran ideologizados, que promovían una agenda total y absolutamente en contra de la agenda que promueve el presidente Trump", enfatizó.