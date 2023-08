El precio del pollo bajó hasta S/ 8 en Lima porque familias dejaron de comprar

Según el Midagri, el precio al por mayor del ave viva oscila entre S/ 5.5 y S/ 5.7. En Trujillo y Piura también se registró una caída.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) confirmó la caída del precio del pollo vivo a S/ 5.55 y según su aplicativo Mi Caserita, en algunos mercados de los distritos limeños de San Martín de Porres y Carabayllo llegó hasta S/ 8.

Según el Midagri, esta caída se produjo por la menor demanda del público; es decir, los peruanos redujeron la cantidad o frecuencia de la compra de la carne de pollo. Al respecto, el presidente de la Asociación de Avicultores del Sur (Avisur) detalló que las familias tienen menos dinero para gastar.

“La gente no está comprando porque no les alcanza el dinero y las granjas no pueden mantener tanto tiempo a sus pollos porque tendrían que invertir más dinero para comprar alimento, por eso deben sacarlo a la venta y rebajar el precio”, explicó Jeri, vocero de Avisur.

En tanto, el precio del maíz duro, principal alimento del pollo también bajó según el Midagri. “En agosto, el precio CIF de importación del maíz amarillo duro llegó a US$ 248.1 por tonelada, cifra inferior en 26.4% respecto a julio de este año cuando registró US$ 271.9 por tonelada”, informó.

¿Cómo va el precio del pollo en otras regiones del país?

Trujillo es otra ciudad donde los peruanos pueden encontrar el kilo de pollo entre S/ 7.5 y S/ 8.5 el kilo en el mercado La Hermelinda, aquí llegó a estar a S/ 12 hace poco menos de dos meses.

"El precio bajó en la última semana casi S/ 8, estaba a S/ 9 y ahora está con S/ 8.2", explicó la comerciante Rosa Jave.

Otras regiones como Ancash, reportaron el kilo a S/ 10, sobre todo en Chimbote donde los vendedores explicaron que el valor se mantiene.

En el caso de Piura también bajó en promedio S/ 1 y en Loreto, continúa a S/ 15 el kilo.