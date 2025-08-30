Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Estafas telefónicas y digitales: experto advierte falta de "cultura de seguridad de la información"

¿Cómo evitar ser víctima de estafas telefónicas?
¿Cómo evitar ser víctima de estafas telefónicas? | Fuente: Unsplash
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Frente las estafas telefónicas y digitales, que siguen en aumento y generan malestar en usuarios, Erick Iriarte, abogado especialista en Derecho Digital, explicó en RPP que se necesita en la ciudadanía para reducir este incremento de casos.

Móviles
00:00 · 21:03

Frente las estafas telefónicas y digitales, que siguen en aumento y que generan malestar a usuarios; Erick Iriarte, abogado especialista en Derecho Digital, explicó en RPP sobre cómo protegerse de estas amenazas. El experto puso énfasis en que los instrumentos digitales "son un medio más" para cometer fraudes.

En el programa Sencillo y al Bolsillo, el experto señaló que inescrupulosos pueden comunicarse contigo para extraer información, a través de una llamada telefónica o WhatsApp e, incluso, a través de tus propias redes sociales.

"El ser humano confía en los instrumentos y confía más en los instrumentos digitales (…) Creemos que la tecnología es mágica o que no nos va a pasar nada porque estamos hablando con un computador o con una tecnología. Entonces, vamos entregando información en múltiples elementos. Esta información puede servir para luego afectarnos", mencionó.

Precisó que cuando el instrumento digital sirve para afectar al usuario, se configura un cibercrimen, "un delito por medio informático que, además, también en el Perú, está sancionado". 

"No falta legislación. Lo que falta es una cultura de seguridad de la información: no estar entregando los datos, no recibir una llamada y entregar información. Parte de uno y ahí es donde entra el otro elemento. La mera llamada telefónica no genera un delito de cibercrimen, sino cuando tienes que hacer algo (hacer clic a un enlace, por ejemplo) y se inserta un virus (troyano) en tu propio dispositivo", añadió en Sencillo y al Bolsillo.

¿Cómo evitar ser víctima de estafas telefónicas?
¿Cómo evitar ser víctima de estafas telefónicas? | Fuente: RPP

Algo que también hacen los ciberdelincuentes, una vez que han recopilado información del usuario, es realizar llamadas para corroborar datos. También existe la modalidad de presuntamente solicitar un servicio para instalar un aplicativo.

"Insertan un archivo dentro de tu computadora o tu dispositivo móvil, tu laptop, tu tablet o tu celular y, desde ahí, acceden remotamente. Como ves, no es la llamada telefónica la que origina el acto de cibercrimen, pero es un elemento la información que está colateral", acotó.

Sobre aquellos que llaman y no se escucha al emisor, Erick Iriarte dijo que ellos buscan escuchar tu voz, ya que existen sistemas de control por voz para engañar a familiares, más aún con el uso de la inteligencia artificial.

"Si alguien tiene la lista de tus primeros contactos, le manda un audio de voz, como si fueras tú, con una inteligencia artificial mejorada. Y eso ocurre mucho con celulares robados. Acceden a los contactos y comienzan a mandar mensajes", mencionó, agregando que ante un robo siempre es importante avisar a los contactos.

Casos de phishing y malware

Un oyente del programa relató cómo a su esposo le llegaron mensajes con archivos PDF sospechosos, que se enviaban automáticamente a todos sus contactos. Iriarte explicó que este tipo de mensajes buscan engañar al usuario para que descargue un troyano y así obtener información del dispositivo. "Recibir algo que no has solicitado es un primer elemento para tomar en cuenta y tener cuidado", recomendó Iriarte

Otro caso presentado fue el de llamadas que producen un pitido y cuelgan. Según Iriarte, "lo que están haciendo es validando que la línea está activa", lo cual podría ser un primer paso para un uso fraudulento posterior. Al respecto, sugirió varias medidas de precaución:

·         No abrir enlaces o archivos de remitentes desconocidos.

·         Bloquear al usuario que envía mensajes sospechosos, aunque sea alguien conocido.

·         En el caso de recibir llamadas de números desconocidos, esperar que la otra persona hable primero para validar que no sea una llamada automatizada.

Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
estafa digital llamadas telefónicas Ciberdelincuencia en el Perú ciberdelincuencia

Más sobre Tus finanzas

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA