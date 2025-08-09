Sencillo y al Bolsillo: ¿cuál es el rol social y económico de las bodegas en el Perú?

El presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, resaltó en RPP la importancia de las bodegas, destacando su papel tanto en la economía como en la vida social de las comunidades peruanas.

El presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, destacó en Sencillo y al Bolsillo de RPP la labor fundamental que desempeñan las bodegas en el país, resaltando su rol no solo económico sino también social dentro de las comunidades, a pocos días de celebrarse el Día del Bodeguero, este 12 de agosto.

"Un bodeguero en nuestro país significa una persona con mucha dedicación. Desde la bodega siempre hemos tratado de atender al vecindario en los momentos difíciles y en las circunstancias en donde estuvo nuestro país. Siempre ayudamos al vecindario. Es una labor muy social muy importante. Siempre ha estado muy relacionada a lo que quieren tus vecinos", señaló.

Las bodegas, según explicó Choy, mantienen una relación cercana con sus clientes, adaptándose a las necesidades específicas de cada comunidad. Durante la pandemia, por ejemplo, se implementó el uso de WhatsApp para facilitar las compras y mantener la comunicación con los clientes.

"Entonces muchas de las compras se hicieron a través de WhatsApp. Y los bodegueros nos comunicábamos con nuestros clientes a través de WhatsApp para poder hacer un tema más efectivo", comentó.

Choy informó que existen aproximadamente 535 000 bodegas en el Perú, con mayor concentración en Lima, aunque también están presentes en las regiones más remotas del país.

"Las bodegas llegan hasta los lugares más recónditos del país. Yo me acuerdo que había una asociación que se comunicaba con nosotros a través del Facebook. Pero que se iba del pueblito, se iba a una cabina de internet para poder ver qué actividades había qué cosas se podían hacer. O sea, siempre nosotros hemos estado en contacto con ellos y una vez nos escribió por ese lado. Entonces, las bodegas están en todo el país y siempre atendiendo a toda la población", declaró en Sencillo y al Bolsillo.

El próximo 12 de agosto se celebra el Día del Bodeguero, coincidiendo con el aniversario de la fundación de la Asociación de Bodegueros del Perú. En conmemoración, se llevará a cabo el Expo Bodega los días 13 y 14 de agosto en el Museo Metropolitano de Lima.