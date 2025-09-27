¿Cuál es la importancia del ahorro? Especialista brinda recomendaciones y advierte sobre posibles errores

El economista Oswaldo Zevallos enfatizó en Sencillo y al Bolsillo de RPP que el ahorro no depende exclusivamente de la cantidad de ingresos recibidos, sino del hábito de las personas para gestionarlo.

"Realmente no hay límite para poder hacer el ahorro, salvo que las personas no tengan empleo o no reciban ningún tipo de remuneración o algún tipo de apoyo del Estado", declaró.

En esa línea, dijo que, en términos generales, "no hay límite para poder ahorrar", pero se "necesita tener el hábito" del ahorro.

Errores y recomendaciones para el ahorro

El economista advirtió que los errores al aplicar el ahorro es la cantidad de compras superfluas que se realizan, algo alentado por el amplio mercado en el Perú.

"El gran problema que tenemos es que el mercado es tan amplio ahora y hay una diversidad de productos que llama, a los jóvenes principalmente, a hacer compras superfluas que no permiten (...) ahorrar para obtener en el futuro un mejor bienestar", destacó.

El economista Oswaldo Zevallos ofreció dos recomendaciones claves para desarrollar hábitos de ahorro. Una de ellas es priorizar su educación, describiéndola como "una herramienta tan importante que posibilita aperturar la mentalidad para todos los campos de nuestra vida cotidiana".

"Si tenemos una actividad complementaria de la educación, creo que por allí estamos generando dinero que va a ayudar, parte, al consumo de la familia y la otra parte a poder tener la posibilidad de ahorrar", agregó Zevallos.