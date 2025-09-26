Boluarte hace balance de su presencia en la ONU y dice que se posicionó al Perú como un "socio confiable para inversiones"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta Dina Boluarte destacó este viernes su participación en el 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidades, que se realiza en Nueva York (Estados Unidos), y aseguró que en el evento se fortaleció la imagen del Perú como un socio confiable para las inversiones.

Desde Arequipa, durante la clausura de PERUMIN 37, la jefa de Estado sostuvo que el objetivo de su Gobierno fue volver a colocar al país “en los ojos del mundo”, mencionando nuevamente el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, en diciembre de 2023.

“Hemos fortalecido la imagen del Perú como un país que defiende y respeta la paz, la libertad y la democracia. Un evento mundial donde hemos posicionado al Perú como un actor firmemente comprometido con el desarrollo sostenible y como un socio confiable y atractivo para las inversiones que generan progreso y nos ayudan a cerrar brechas sociales”, declaró durante el foro minero más importante de la región.

Boluarte Zegarra resaltó que nuestra nación es un destino clave para las inversiones, sobre todo en el sector minero, porque se ofrece un “entorno de estabilidad y de confianza”.

“Somos un socio estratégico para asegurar el suministro responsable de minerales críticos indispensables para la transición energética global y lograr un futuro sostenible”, apuntó.

“Y por supuesto tenemos el desafío de seguir luchando contra la minería ilegal”, agregó.

Al cierre de su discurso, la dignataria aseveró que la reciente captura de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, representa un “contundente golpe” al crimen organizado transnacional.

“Su captura… reafirma nuestro compromiso con la Policía en su lucha contra la delincuencia y con nuestros compatriotas para lograr un país con mejor seguridad ciudadana”, finiquitó.