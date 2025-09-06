Últimas Noticias
Pan con chicharrón: ¿hasta qué punto es rentable abrir un negocio de desayuno en el Perú?

Perú ha clasificado a la semifinal del Mundial de los Desayunos con el pan con chicharrón.
Perú ha clasificado a la semifinal del Mundial de los Desayunos con el pan con chicharrón. | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

En el programa Sencillo y al Bolsillo, el especialista Moisés Quiñones analizó el 'boom' del pan con chicharrón desatado por el Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos.

Economía
00:00 · 07:57

Moisés Quiñones, especialista en nuevos negocios y coordinador académico en emprendimiento de Certus, aseguró en RPP que el 'boom' del pan con chicharrón ha incrementado la viabilidad de abrir un negocio de desayuno en el Perú.

Quiñones aseguró que 7 de cada 10 personas en la capital de Perú desayunan fuera de casa al menos una vez por semana, que sería alrededor de "7 millones de personas solamente en Lima". "Si esto lo replicamos a nivel nacional, estamos hablando de un mercado de más de 12 millones.  Entonces, ¿es rentable? Claro que es rentable. Hay un gran flujo, sobre todo con este último caso de este Mundial de Desayunos promocionado por el influencer Ibai", declaró en Sencillo y al Bolsillo.

Recordar que en el marco de un evento promocionado por plataformas como Rappi y PedidosYa, se registraron más de 25 000 pedidos solo de pan con chicharrón.

En esa línea, Quiñones sugirió a los nuevos emprendedores considerar iniciar sus negocios mediante "dark kitchens" o cocinas ocultas. Este modelo, añadió, permite preparar alimentos desde una ubicación sin atención al público y venderlos a través de aplicaciones de delivery, lo que reduce significativamente costos como el alquiler.

"Puedes probar con productos tradicionales como el pan con chicharrón, pan con torreja o pan con palta. Es una forma de testear el mercado con el mínimo costo posible", explicó Moisés.

Pan con chicharrón: ¿es rentable abrir un negocio de desayuno?
Pan con chicharrón: ¿es rentable abrir un negocio de desayuno? | Fuente: RPP

Inversión

Abrir un negocio de desayunos en Perú puede requerir una inversión inicial que fluctúa entre 1 500 soles o más, dependiendo del volumen de producción. Además, es fundamental entender las diferencias en la rentabilidad por producto y la rentabilidad total del negocio.

"En gran medida la rentabilidad total crecerá si se cuenta con un mayor capital. Es decir, quizá vendiendo el pan con chicharrón a 12 soles tengo un margen del 20 % o 15 %, y quizá vendiendo el pan con chicharrón tengo un margen de ganancia de un 40 % o 60 %, si lo vendo a 30 soles. Sin embargo, el precio también indica el tiempo de rotación. Entonces, en productos más baratos, la rotación de inventario, es decir, cuántos productos vendes al día, es mayor que cuando vendes un producto más caro", dijo el experto.

"En ese sentido, tu margen de ganancia total, no del producto, sino el total, termina siendo a veces vendiendo a un precio menor, mayor que un precio que te da un margen mayor por producto, pero en valor total tienes menor cantidad", agregó.

Sin embargo, añadió que no solo se trata de la alimentación, sino también del simbolismo cultural. Productos como el pan con chicharrón representan el mestizaje y la tradición en el Perú. "Consumimos historia, tradición y algo que nos conecta", comentó Moisés.

