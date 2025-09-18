"Una auténtica delicia": Ibai Llanos prueba por primera vez el pan con chicharrón peruano y se rinde a su sabor

El streamer español cumplió su promesa y degustó el tradicional pan con chicharrón, campeón del Mundial de los Desayunos. Sus reacciones se viralizaron en redes sociales.

Ibai Llanos tenía una deuda pendiente con el Perú: probar por primera vez el tradicional pan con chicharrón, campeón de la primera edición de su Mundial de los Desayunos. Pero la espera terminó este jueves, cuando compartió en redes sociales sus primeras impresiones: “Llevo semanas esperando este momento”.

El pan con chicharrón es un clásico de los desayunos peruanos, especialmente los domingos. Su éxito radica en la combinación de pan francés, chicharrón de cerdo, camote frito y salsa criolla: una mezcla de texturas y sabores que lo convierten en uno de los favoritos de la gastronomía local.

“Ha llegado el momento de probar el pan con chicharrón que me lleva acompañando este último mes”, dijo Ibai al iniciar el video. “Voy a probar el desayuno campeón del mundo”, añadió antes de dar el primer bocado.

¿Qué dijo Ibai sobre el pan con chicharrón?

En las imágenes, Ibai no oculta su entusiasmo: “Fijaos en el pancito con chicharrón que me han preparado... Aquí está el camote, una barbaridad. Hay que decirlo: los peruanos son muy buenos”.

Tras el primer mordisco, las reacciones llegaron de inmediato: “Esto de desayuno, hombre, con esto vas a trabajar con ganas y con energía. Nunca había comido chicharrón. Es normal que haya ganado el mundial”.

El streamer continuó: “Creo que hay grandes desayunos en el mundo, pero esto es una auténtica delicia. Es un 10 de 10 de manual. Una combinación perfecta”. Además, confirmó su intención de visitar Perú: “Tengo que ir y probarlo allá. Ese es el siguiente paso. No queréis perderos mis aventuras por Perú, que espero ir este año”.

Perú, campeón del Mundial de los Desayunos

El pan con chicharrón se coronó campeón del Mundial de los Desayunos, imponiéndose a la arepa reina pepiada de Venezuela. El certamen, ideado por el streamer español Ibai Llanos, generó un fuerte eco mediático en América y España, en una final reñida que terminó a favor del tradicional desayuno dominguero.

La competencia, lanzada el 18 de agosto, reunió a 16 países con platos típicos seleccionados por el propio Ibai, quien se guió por su experiencia gastronómica. La dinámica —una serie de votaciones abiertas en redes sociales— despertó la atención de medios, personajes públicos e incluso autoridades gubernamentales.

En Sudamérica, la cobertura fue amplia y entusiasta. En Chile, el medio Cooperativa resaltó que "incluso el Gobierno peruano celebró el triunfo", mientras en Argentina, Clarín destacó que la final se definió por apenas 200 mil votos. La edición local de Marca calificó el fenómeno como “una locura” y recordó que la presidenta Boluarte fue una de las primeras en reaccionar.

En Estados Unidos, Telemundo describió la final como “reñida”. En España, el HuffPost señaló que “nunca un video de Ibai Llanos había provocado un revuelo semejante”, especialmente en Perú. Por su parte, El Diario resaltó la movilización de marcas, artistas y políticos, mientras que La Razón calificó el resultado como una “victoria previsible”.

