Charlie Sheen afirma que Bill Clinton intentó coquetear con su exnovia: "Nadie me creyó"

En las memorias, Charlie Sheen, afirma que Bill Clinton intentó acercarse a su exnovia en los años 80.
En las memorias, Charlie Sheen, afirma que Bill Clinton intentó acercarse a su exnovia en los años 80.
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

El actor de Two and a Half Men narró recientemente su vida y carrera en sus memorias The Book of Sheen, publicadas el 9 de septiembre.

Charlie Sheen recordó un episodio que vivió en los años 80 junto al expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton y que decidió incluir en sus memorias The Book of Sheen. En el libro, el actor también comparte anécdotas y pasajes tormentosos de una vida marcada por excesos y adicciones, que decidió hacer públicos a sus 60 años.

Según el protagonista de Two and a Half Men, mientras estaba hospedado en Arkansas para filmar la película de 1987 Three for the Road, fue invitado junto a sus compañeros Alan Ruck y Kerri Green a una sesión de fotos en la casa de Clinton, quien en ese momento era gobernador del estado. El actor decidió asistir acompañado de su entonces novia, Dolly Fox.

¿Qué dijo Charlie Sheen sobre Bill Clinton?

Sheen relató que cuando estaba respondiendo las preguntas de un reportero, Ruck escuchó a Clinton susurrar a uno de sus asistentes: "Averigua lo que puedas sobre la morena", en referencia a Fox. "Hasta el día de hoy Alan jura que fue para una cita", escribió el actor.

"Me sentí mal por Dolly al ser objetivo y sentir ese asco, pero aún así tuve que sentir algo de orgullo porque 'Bubba' (apodo de Bill Clinton) se interesara en mi chica", agregó sobre el incidente. Según contó, Ruck le comentó lo ocurrido a Fox esa misma noche, y ella, lejos de incomodarse, lo tomó con humor y se sintió halagada.

En su libro, Sheen señaló que el "comportamiento que años más tarde convirtió a una pasante inofensiva en un nombre conocido" —en alusión al escándalo de Clinton con Monica Lewinsky— parecía haberse manifestado antes de su presidencia.

¿Por qué nadie le creyó a Charlie Sheen cuando habló de Bill Clinton?

Charlie Sheen recordó además que, años después, cuando estaba en rehabilitación, miró por televisión la audiencia de juicio político contra Clinton en 1999. Contó que esa transmisión lo motivó a compartir su experiencia con otros pacientes.

"Todavía estaba bastante atontado por los medicamentos de desintoxicación y nadie me creyó. Literalmente les dije: 'Está bien, lo pondré en un libro algún día y todos se pueden ir a la m…'. (Y aquí estamos)", escribió.

En sus memorias, el actor también menciona anécdotas con otras figuras del espectáculo como Rob Lowe, Demi Moore, Judd Nelson, Andrew McCarthy e incluso O.J. Simpson

Tags
Charlie Sheen Bill Clinton Two and a Half Men Hollywood Famosos

