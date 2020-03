Ben Affleck cuenta su experiencia como padre y el momento en que Adam Driver lo convirtió en el héroe de su hijo. | Fuente: AFP/Disney

Los niños tienen una amplia imaginación, pero también una gran inocencia. Pese a entender el mundo que les rodea, a la vez pueden creer que los extraterrestres y los superhéroes existen. Especialmente si tus padres son actores. Este es el divertido caso de Samuel, el hijo de 8 años de Ben Affleck y Jennifer Garner, que ha enternecido a los fanáticos de “Star Wars”

"Mi hijo sabe que mis películas son falsas y que su madre también hace cintas y todo es fingido. Pero realmente cree que ‘Star Wars’ es real", explicó el actor durante su aparición en el programa Jimmy Kimmel Live!.

"Así que le dije que estaba haciendo una película con Kylo Ren (Adam Driver) y su mente explotó. Él estaba como: 'Pero, papá... pero ¿cómo? ¡¿Cómo conoces a Kylo Ren?! ¡¿Van a ir al espacio?! ¡¿Lleva consigo su sable láser?! ¡¿El Kylo Ren bueno?!' y yo le dije: 'Sí, el Kylo Ren bueno, no el Kylo Ren malo'", continuó Ben Affleck.

El pequeño Sam tuvo la suerte de que su padre está actualmente trabajando en una película, ambientada en la Edad Media, junto a Matt Damon y Adam Driver, el encargado de dar vida a Kylo Ren en la última trilogía de “Star Wars”.

Así que, con la víspera del cumpleaños de Samuel cerca, Affleck le pidió a su compañero que grabase un video felicitando al niño, cosa que Adam hizo encantado, caracterizándose como el personaje e incluso luciendo una espada láser.

Sin embargo, el famoso actor no esperaba que Adam Driver le convirtiese en todo un héroe para el cumpleaños de su hijo y de forma accidental. El actor de “Batman vs. Superman” viajó de Francia a Los Ángeles para participar en la fiesta sorpresa de cumpleaños de su hijo, pero sus regalos no llegaron a tiempo.

En ese momento, Ben Affleck confiesa que se sintió como el peor padre del mundo, hasta que un miembro de su equipo le dio una grata sorpresa: Adam había enviado un montón de regalos para Sam al enterarse de la fiesta sorpresa, además de una tarjeta y una foto firmadas.

"Así que, cogí esos regalos y fui a ver a mi hijo", explicó el intérprete. "Lo vi abrir todos sus otros regalos y cuando terminó le dije: 'Sam, mis regalos no han llegado a tiempo, pero recibí un regalo de alguien que quería asegurarse de que tuvieses un regalo'".

"Y él dijo: '¿Quién?' y yo le contesté: 'Kylo Ren'", agregó. Reflexionando sobre la generosidad de Adam Driver, Ben continuó: "abrió los regalos, le enseñé el video de Kylo Ren y fue como, ya sabes, fue un momento increíblemente conmovedor y poderoso. Adam me convirtió en un héroe para mi hijo y nunca, nunca lo olvidaré", finalizó el actor. (Europa Press)