Adam Driver y su increíble cambio físico para interpretar al empresario italiano en 'Ferrari'

La película Ferrari empezó su recorrido, durante el segundo día del Festival de Venecia 2023, generando sus primeras impresiones recibiendo una ovación de seis minutos y obteniendo una calificación de 83% por parte de Rotten Tomatoes. La prensa internacional calificó el trabajo del cineasta Michael Man, como admirable, feroz e impredecible.

Sin embargo, quien también se llevó todos los aplausos fue Adam Driver, conocido por su versatilidad actoral, ha llevado su compromiso al extremo al asumir el papel de Enzo Ferrari. Su dedicación a la interpretación se refleja en su radical cambio físico para personificar al icónico fundador de la famosa fábrica automotriz.

El reconocido actor ha moldeado su cuerpo y ha adoptado la presencia imponente necesaria para dar vida a este personaje multifacético y eso no solo se nota en las fotos, también en el tráiler. El esperado largometraje, nos sumerge en la vida de Enzo Ferrari, quien enfrenta desafíos financieros y personales mientras la quiebra amenaza su fábrica automotriz. La trama explora la pérdida de su hijo Dino, la revelación de un hijo nacido fuera del matrimonio, y la presión financiera para cambiar su enfoque de producir solo autos de carrera.

Ferrari -película que se estrenará el 8 de febrero de 2024- es dirigida por el renombrado Michael Mann y cuenta con un elenco estelar que incluye, aparte de Adam Driver; a la ganadora del Oscar, Penélope Cruz, en el papel de Laura Ferrari, esposa de Enzo. Shailene Woodley asume el papel de Lina Lardi, mientras que Patrick Dempsey interpreta a Piero Taruffi. Gabriel Leone da vida a Alfonso De Portago, y Jack O'Connell se destaca como Peter Collins.

Adam Driver es la piel de Enzo Ferrari, icónico fundador de la famosa fábrica automotriz. Fuente: Diamond Films

La película “Ferrari” es dirigida por el renombrado Michael Mann.Fuente: Diamond Films

Adam Driver insulta a periodista que criticó película Ferrari

A Adam Driver no le gustó que un periodista cuestione las escenas de Ferrari. Fue en una conferencia en el Festival de Cine Camerimage, en Polonia, donde respondió de mala manera las observaciones del comunicador sobre algunas escenas de la películ

“Qué opinas sobre las escenas del accidente? Me parecían bastante duras, drásticas y debo decir, cursis para mí. ¿Qué opinas?”, expresó el hombre de prensa consiguiendo la inmediata respuesta de Adam Driver. “Que te jodan. ¡No lo sé! Próxima pregunta”, contestó. Tras este incidente, minutos antes, recibió un premio a mejor actor en el festival en Polonia.

Adam Driver no descarta su regreso como Kylo Ren

El actor encarnó a Kylo Ren, el gran antagonista de la hasta la fecha última trilogía de la saga Star Wars que arrancó en 2015 con El despertar de la fuerza y concluyó en 2019 con El ascenso de Skywalker.

"Para mí la única prioridad es trabajar con grandes cineastas. Sea cual sea el tamaño... de la película eso nunca ha sido, hasta cierto punto, la clave para mí", señala Driver que asegura que hay cosas interesantes tanto en trabajar en producciones pequeñas e independientes como en blockbusters como Star Wars.

Adam Driver como Maurizio Gucci

En 2021, Ridley Scott trabajó de la mano con Adam Driver en la película House of Gucci donde interpretó a Maurizio Gucci. También estuvo Lady Gaga que hizo de su exmujer, Patrizia Reggiani, acusada de planear su asesinato y conocida como la "viuda negra" tras su condena a casi 20 años de prisión por ordenar el tiroteo a su marido por un sicario el 27 de marzo de 1995 en Milán.

La película sobre la dinastía de la moda está basada en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, de Sara Gay Forden.