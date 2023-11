Matt Dillon sobre el temor en Hollywood a hablar de Gaza: “Estoy en contra de la censura”

El actor y director estadounidense Matt Dillon afirmó este lunes que está "en contra de la censura" al ser preguntado sobre si en Hollywood hay miedo a hablar del conflicto en Gaza y las consecuencias que ello está teniendo para actrices como Susan Sarandon.

"Estoy muy en contra de la censura. Todos nos autocensuramos, es parte de la vida. Es parte de nuestra supervivencia, pero estoy en contra de la censura y siento que estamos en un día y en una época en la que usan esta palabra: anular. Me suena raro que alguien pueda ser anulado", afirmó en declaraciones a EFE en el Festival de Cine de Marrakech.

Hizo esas declaraciones al ser preguntado por el hecho de que la principal agencia de representación de Hollywood, United Talent Agency, haya dejado de representar a Sarandon por los comentarios que hizo en apoyo al pueblo palestino y la posibilidad que haya miedo en Hollywood a la hora de hablar del conflicto en Oriente Medio.

Para Dillon, "la libertad de expresión es una parte tan vital de lo que hacemos que ser anulado me parece algo absurdo, que se haga eso en una sociedad y en un mundo libre".



El sufrimiento de la población

El intérprete estadounidense, que en 2006 recibió el Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián, añadió que, si bien no le interesa la política, como defensor de los derechos humanos condena que "gente inocente de los dos lados" está sufriendo en el conflicto en Oriente Medio.

Recordó que forma parte del comité de la organización Refugees International y que lo que más le preocupa "son los inocentes de los dos lados".

"Esa es la parte más preocupante. Es la gente inocente, las víctimas y en mi opinión en eso no cabe debate. Gente inocente de los dos lados están sufriendo y eso no me parece aceptable", aseguró. (EFE)