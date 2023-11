Sylvester Stallone lamenta haber ‘matado’ a un personaje clave de la saga ‘Rocky’

Sylvester Stallone, director, guionista y protagonista de Rocky, ha compartido su arrepentimiento por una decisión argumental que dejó una profunda huella en la popular franquicia. En una reveladora entrevista para su documental en Netflix, Sly, Stallone confesó una decisión tomada en Rocky IV que afectó negativamente el desarrollo futuro de la historia y su propia carrera en el género de acción.

El actor habló sobre los desafíos que enfrentó durante la producción de la cuarta entrega de Rocky. Tanto él como el equipo creativo se encontraron ante la ardua tarea de encontrar un oponente digno de Rocky Balboa, que poseyera la combinación precisa de poder y antagonismo. Aunque la elección de presentar a Ivan Drago como el mítico rival fue aclamada por generaciones de espectadores, la decisión de otorgarle mayor malicia implicó, en última instancia, la trágica muerte de Apollo Creed en el ring.

Sylvester Stallone y los responsables de Rocky inicialmente creían que la muerte de Creed añadiría profundidad a la trama. Sin embargo, su seguridad en esta elección se desvaneció poco después, revela Stallone. Lamentó profundamente este giro, reconociendo que subestimaron el potencial del personaje: "Fue una tontería. Pensé que necesitaba ese tipo de trampolín para proyectar el dramatismo".

Ahora contempla que, después del enfrentamiento entre Drago y Creed, este último podría haber sobrevivido, aunque gravemente herido, asumiendo el papel de mentor para Rocky Balboa. "Podría haberse abierto a todas esas otras cosas que ni siquiera sabíamos porque ahora está en silla de ruedas. Y habría sido una especie de figura paterna, mentor, hermano. Hubiera sido realmente genial", reflexionó.

La lesión de la que nunca se ha recuperado

Después del éxito de Rocky Balboa y Rambo, Stallone se embarcó en la ambiciosa creación de una nueva saga, The Expendables, también conocida como Los Mercenarios. No solo escribió y protagonizó la película, sino que también asumió la dirección. La producción resultó extenuante para el actor, alcanzando su punto álgido cuando se fracturó el cuello durante la filmación de una escena en la que su personaje, Barney, enfrenta a Steve Austin en el papel de Paine.

En el documental Sly, Stallone confiesa: "La verdad es que nunca me he recuperado del todo de Los Mercenarios. Me dejó el cuerpo hecho polvo. Hizo tal destrozo en mi cuerpo que nunca he vuelto a ser el mismo". Además de la fractura cervical, experimentó dislocaciones de hombros, bronquitis y aftas durante el rodaje. Dada su doble función como estrella principal y director, el margen para descansar y recuperarse fue mínimo, obligándolo a esforzarse al máximo para completar la película.

¿De qué trata Sly, el documental de Sylvester Stallone?

Sylvester Stallone, la leyenda del cine de acción, desvela su vida y carrera en el documental Sly, dirigido por Thom Zimny. En el tráiler compartido por Netflix, se vislumbran escenas íntimas que anticipan un viaje revelador a través de la carrera del icónico intérprete.

Este documental sigue la estela de los exitosos retratos de figuras cinematográficas, como el aclamado Arnold, de Arnold Schwarzenegger. En Sly, se pueden explorar momentos clave en la vida de Stallone, mientras estrellas de renombre como Quentin Tarantino y Schwarzenegger ofrecen sus perspectivas únicas.