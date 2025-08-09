Actor fue asesinado al intentar detener una pelea en Virginia: había salido a pasear a su perro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Adam Turck, un actor de Richmond, Virginia (EE.UU.), es recordado como un "héroe" tras ser asesinado a tiros, cuando intentó intervenir en una pelea en la calle.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado pasado, cuando Turck paseaba a su perro y se encontró con un altercado entre un hombre y una mujer. De acuerdo con WTVR, el actor intentó calmar la situación, pero fue atacado antes de que el agresor se quitara la vida.

Donó sus órganos para salvar vidas

De acuerdo con el medio, Turck permaneció con vida por un tiempo para poder donar sus órganos.

"Adam tendrá 35 años cuando fallezca en los próximos días, después de donar sus órganos para ayudar a salvar la vida de otras personas", señaló su familia en un comunicado previo a la confirmación oficial de su muerte.

"Eso es lo que hacen los héroes: salvan la vida de otros. Adam arriesgó su vida para proteger a alguien que lo necesitaba, y siempre lo recordaremos por este sacrificio. Nos dijeron que, de no haber estado Adam allí, la persona a la que ayudó no estaría viva hoy", agregó la familia.

Para honrar su memoria, amigos y familiares se reunieron en el Virginia Repertory Theatre, donde Turck actuó con frecuencia. "Fue una luz, tanto sobre el escenario como en cada lugar al que entraba, además de un actor talentoso, un activista apasionado y un querido miembro de nuestra comunidad", señalaron los presentes.

Su trayectoria como actor

Adam Turck fue varias veces nominado a los premios Richmond Theatre Community Circle Awards y en 2018 obtuvo el galardón a Mejor actor en una obra por su papel en Hand to God.

Recientemente participó en la obra Smoke del Cadence Theatre y se preparaba para interpretar a Drácula en la producción Drácula: una comedia de horrores.

El actor también formaba parte del gimnasio Tequila & Deadlifts de Richmond, cuya propietaria, Kerith Rae, lamentó su muerte.

"Es el tipo de persona sobre la que la gente escribe en los libros porque quieren ser así de buena, y él simplemente lo era. Este mundo es ahora un lugar más apagado y oscuro sin él", expresó.