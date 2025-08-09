Episodio de 'South Park' se burla de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La satírica serie de dibujos animados South Park se burló de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en su último episodio, quien aparece disparando a cachorros, en referencia a cuando mató a un perro de la familia de 14 meses en su granja porque era "imposible de entrenar".

¿De qué trata el nuevo episodio de Sputh Park?

En el episodio, titulado Me volví loco, el Sr Mackay, consejero escolar en la escuela primaria de South Park, pierde su trabajo tras recortes en educación por parte de la Administración del presidente Donald Trump y decide unirse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).



Mackay ve un video de orientación de Noem donde dice: "Hace unos años, tuve que sacrificar a mi cachorro disparándole en la cara, porque a veces hacer lo importante significa hacer lo difícil".



A esto le sigue Noem disparando a varios cachorros al azar, lo que se convierte en una broma recurrente durante todo el episodio, según The Hollywood Reporter.



Kristi Noem responde a burla en South Park

Kristi Noem admitió haber matado a su perro de 14 meses por mostrar comportamiento agresivo.

En la serie, Mackay y su escuadrón del ICE irrumpen en el programa en vivo de Dora la Exploradora para arrestar a la multitud y luego va a la residencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Florida Mar-a-Lago.



Noem calificó de "perezosa" y "mezquina" la caracterización que el programa South Park hizo de ella.

"Es tan flojo burlarse constantemente de mujeres por su apariencia. Solo los 'trolls' (provocadores) y los extremistas hacen eso. Si querían criticar mi trabajo, adelante, que lo hagan. Pero claramente no pueden. Solo eligen algo tan insignificante como eso", aseguró la funcionaria en el programa de radio del comentarista político conservador Glenn Beck.

La respuesta de Noem llegó apenas unos días después de que la cuenta en X del Departamento de Seguridad Nacional promocionara el reclutamiento de oficiales para ICE utilizando una imagen de South Park, en la que se ve a agentes enmascarados sobre un vehículo, antes de que el episodio se estrenara en Paramount.

De forma irónica, el programa compartió en su cuenta la publicación del Departamento de Seguridad Nacional y respondió: "¿Espera, entonces SÍ somos relevantes?", en alusión a las declaraciones de la Casa Blanca que aseguraban que South Park "no ha sido relevante en más de 20 años", tras el estreno de un episodio en el que se burlan de Donald Trump.

El regreso de South Park

South Park, serie de 27 temporadas, se burló de Donald Trump en varias ocasiones, razón por la que la Casa Blanca dijo en un comunicado: "Al igual que los creadores de South Park, la izquierda no tiene contenido auténtico ni original, por lo que su popularidad sigue en mínimos históricos. Esta serie no ha sido relevante durante más de 20 años y pende de un hilo con ideas poco inspiradoras en un intento desesperado por llamar la atención".



El regreso de South Park, el mes pasado, atrajo en su primer episodio a casi seis millones de espectadores multiplataforma y la mayor cuota de audiencia para la comedia animada en 25 años.