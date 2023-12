Adele cuenta cómo enfrenta su depresión estacional

La británica revela detalles de la fuerte depresión que padece y cómo la sostiene haberse mudado a otra ciudad.

La cantande Adele preocupó a sus fanáticos cuando reveló que sufre depresión estacional. La británica habló sobre cómo el haberse mudado a Los Ángeles, junto a su esposo Rich Paul, le ha ayudado a enfrentar su padecimiento.

Fue en una entrevista para The Hollywood Reporter que la compositora de Someone Like You contó detalles sobre la depresión que sufre y cómo es que vivir en la ciudad que nunca duerme la ha sostenido.

“Tengo una depresión estacional muy fuerte, por lo que el clima (en Los Ángeles) es bueno para mí. A veces es extraño, porque soy muy británica. Debido a que hoy en día es un poco más difícil para mí salir, lo que más me gusta de Los Ángeles es que todos van a las casas de los demás. Me gusta eso”, afirmó la cantante.

¿En qué consiste la depresión estacional?

El trastorno afectivo estacional, también conocida como depresión estacional, es una depresión relacionada con los cambios de estación. “Va y viene con las estaciones. Por lo general, comienza a finales de otoño y principios del invierno y desaparece durante la primavera y el verano”, detalla MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Entre los síntomas de esta depresión se encuentran tristeza, pesimismo, irritación, pérdida de interés en actividades que antes solía disfrutar, poca energía, problemas para dormir o dormir demasiado, deseos de comer, aumento de peso y pensamientos de muerte o suicidio.