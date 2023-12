Subastarán premio Grammy Trustees que ganó John Lennon tras dejar The Beatles: ¿cuándo y cuánto costará?

John Lennon es una de las leyendas más importantes de la música por sus composiciones y su éxito rotundo con The Beatles, banda británica que lo vio brillar entre 1960 hasta 1970, año en que, oficialmente, el grupo conformado por Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr y él mismo decidió separarse. La banca en total ha logrado 12 premios Grammy.

Asimismo, recibieron premios como el Grammy Trustees en 1972, el cual fue entregado a todos los integrantes de la banda. El de John Lennon será subastado por 220 mil dólares el próximo 16 de diciembre en Gotta Hace Rock and Roll, casas de subastas especializadas en recuerdos musicales y que esta vez buscará entregar dicho premio al mejor postor.

“El premio Grammy Trustees se otorga a personas que, durante sus carreras en la música, han hecho contribuciones significativas, además de la interpretación, al campo de la grabación. The Beatles ganó el premio en 1972”, señala la descripción del premio ofrecido vía online.

John Lennon decidió devolverle el galardón al presidente de los Grammy dando a conocer su postura de no reconocer los premios musicales. “Ya no soy un Beatle, puedes quedártelo”, sostuvo. Con el pasar de los años, el premio fue encontrado en la colección de un amigo íntimo de John Lennon quien fue director de Apple Records y presidente de Naras.

“El remitente recibió este premio directamente de manos de John Lennon. El postor ganador recibirá una carta de ejecutivo confirmando los detalles (…) Los Grammy de The Beatles son prácticamente imposibles de encontrar y extremadamente difíciles de obtener. Este ejemplo es excepcional y es un artículo de calidad de museo. Buen estado”, señala la casa de subastas.

The Beatles ganó 12 premios Grammy a lo largo de su trayectoria. | Fuente: Instagram

Pinza para billetes de Elvis Presley y CD de Taylor Swift serán subastados

Cabe resaltar que el premio Grammy Trustee de John Lennon no será lo único que se subastará. También se pondrá a la venta la correa de guitarra usada por el mismo músico en uno de sus últimos conciertos con The Beatles en 1969.

Por otro lado, Gotta Hace Rock and Roll también pondrá en subasta la pinza para billetes de oro de 14 quilates y con diamantes perteneciente a Elvis Presley. Además, se venderá un CD demo de 2004 de Taylor Swift firmado por la propia cantante estadounidense.

John Lennon reconocido con un total de doce Grammys con The Beatles

A lo largo de su carrera y póstumamente, John Lennon ha ganado un total de doce premios Grammys con The Beatles. Aparte del Grammy Trustees, también ganó el premio a mejor Interpretación para un grupo vocal por A Hard Day’s Night y mejor artista nuevo en 1965.

En 1967, con The Beatles ganó el premio a canción de año por Michelle y al año siguiente el grupo obtuvo los premios a álbum del año y mejor álbum contemporáneo por su disco Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band.

Del mismo modo, en 1971, luego de que la banda anunciara su separación, la Academia le dio a The Beatles el premio a mejor música original escrita para una película por el tema Let It Be, título de su propio documental donde se registraron sus últimas sesiones.

En 1994, 14 años después de la muerte de John Lennon, The Beatles fueron nominados a los Grammy por el proyecto Anthology. Entonces lograron tres premios: a Mejor video en formato corto, por el documental, a Mejor video corto por la canción Free as a Bird y también a Mejor interpretación pop vocal por un dúo o grupo.

En 2008, la agrupación de Liverpool logró dos Grammy por el álbum de remezclas 'Love', en las categorías Mejor recopilación de banda sonora para película, televisión u otro medio visual y Mejor álbum de sonido envolvente.

En 2011 también recibieron un Grammy por el boxset 'The Original Studio Recordings' en la categoría Mejor álbum histórico.

Lanzan documental por 43 años de la muerte de John Lennon

El último viernes 8 de diciembre, se cumplieron 43 años del asesinato de John Lennon por parte del fanático Mark David Chapman, quien disparó hasta en cinco oportunidades para que el cuerpo del músico caiga en la entrada del edificio Dakota de la ciudad de Nueva York.

Por su parte, Apple TV+ estrenó un documental, con tres episodios de 40 minutos cada uno, donde arroja detalles desconocidos de la trágica noche de 1980. Uno de los aspectos más llamativos son las últimas palabras pronunciadas por el cantante antes de morir.