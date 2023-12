'Taylor Swift: The Eras Tour' es nominada a los Globos de Oro en nueva categoría de los premios

Taylor Swift: The Eras Tour llegó a las nominaciones en los próximos Globos de Oro 2024. En efecto, la película de conciertos del ídolo pop se encuentra en Logro Cinematográfico y de Taquilla, la nueva categoría que estableció los premios este año para elegir al largometraje más taquillero, o visto, que ofrezca “excelencia creativa”.

Asimismo, el documental de Taylor Swift, producido por AMC Theaters, competirá con otros filmes más taquilleros como Barbie (película que lidera la lista con más de 1,400 millones de dólares), de Warner Bros, Oppenheimer, de Universal Pictures, Guardines de la Galaxia 3, de Disney, John Wick 4, de Lionsgate Films, Misión Imposible 7, de Paramount Pictures, y The Super Mario Bros, Movie (de Universal).

De acuerdo con reportes internacionales, Taylor Swift: The Eras Tour logró superar los 250 millones de dólares en taquilla a nivel global situándose en el puesto 19 de los estrenos más vistos este 2023 en todo el mundo.

Cabe recordar que el documental de Taylor Swift, estrenado el último 13 de octubre, alcanzó hasta 100 millones de dólares de facturación en preventas convirtiéndose en el filme de conciertos más taquillero de la historia de Estados Unidos superando a Justin Bieber: Never Say Never el 2011, y la icónica película de Michael Jackson, This Is It, el 2009.

Taylor Swift fue nombrada la Persona del Año en 2023 por la revista Time. | Fuente: Instagram (taylorswift)

Taylor Swift estrenará su película en streaming este miércoles

Cabe recalcar que Taylor Swift: The Eras Tour llegará a la plataforma de streaming este miércoles 13 de diciembre. El anuncio fue hecho por la propia cantante norteamericana quien emocionó a sus fanáticos en sus redes sociales al confirmar que su documental estará pronto en todos los hogares con sus casi tres horas de duración.

"Bueno, básicamente, se acerca mi cumpleaños y estaba pensando en una forma divertida de celebrar el año que hemos tenido juntos, ¡sería hacer que la película del concierto de The Eras Tour esté disponible para que la vean en casa!" escribió Swift en redes sin confirmar, todavía, el nombre de la plataforma.

Taylor Swift es la Persona del Año 2023, según la revista Time

Recientemente, Taylor Swift fue nombrada la Persona del Año en 2023 por la revista Time. Es así como la intérprete de Shake It Off superó a otros candidatos entre los que figuraban exitosos profesionales y destacadas figuras en ámbitos que van desde la política y el entretenimiento hasta la tecnología y la cultura pop.

Time había anunciado a nueve candidatos entre los que figuraban el presidente chino Xi Jinping, el CEO de OpenAI, Sam Altman, la actriz Margot Robbie, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el Rey Carlos III y Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.