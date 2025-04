Adiós, Val Kilmer: Josh Brolin, Kevin Bacon, Ralph Fiennes y más estrellas lo recuerdan como "un verdadero artista"

Val Kilmer compartió con grandes estrellas como Ralph Fiennes, Kevin Bacon y muchos más. Directores, actores y amigos lo recuerdan como una fuente de inspiración, un artista brillante, versátil y con un sentido del humor inconfundible.

Val Kilmer, el carismático actor que dejó tantos papeles inolvidables en la pantalla grande, falleció a los 65 años el martes. Aunque muchos asumieron que su deceso estaba relacionado con el cáncer de garganta que enfrentó por más de una década, su hija, Mercedes Kilmer, confirmó al New York Times que la causa fue una neumonía.

La noticia sacudió Hollywood. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de homenajes de colegas, directores y fanáticos que recordaron su talento y versatilidad. No solo fue el Hombre Murciélago en Batman Forever (1995), sino también el carismático Madmartigan en Willow (1988), el imponente Iceman en Top Gun (1986) y la encarnación de Jim Morrison en The Doors (1991).

Uno de los muchos personajes icónicos de Val Kilmer es Batman, en la película de 1995, junto a Tommy Lee Jones, Jim Carrey y Nicole Kidman.Fuente: Warner Bros.

Hollywood llora la muerte de Val Kilmer

El legado de Val Kilmer quedó grabado en la memoria de sus compañeros de profesión. Michael Mann, quien lo dirigió en Heat (1995), destacó la profundidad que el actor le daba a cada personaje: "Siempre me maravilló la variedad y la brillante variabilidad dentro de la poderosa corriente de su carácter poderoso y expresivo... una noticia tremendamente triste", declaró a The Hollywood Reporter.

Josh Brolin, amigo cercano del desaparecido actor, le dedicó un emotivo mensaje en Instagram: "Nos vemos, amigo. Te voy a extrañar. Eras un genio: desafiante, valiente y súper creativo. Espero encontrarte allá arriba cuando llegue el momento. Hasta entonces, me quedo con recuerdos increíbles".

Kevin Bacon, quien compartió escenario con Kilmer en la obra Slab Boys, lo describió como un verdadero artista: "Su dedicación al oficio era inspiradora... Era un verdadero artista".

"VALUS. Te extrañaré", escribió la cantante Cher en X (antes Twitter), recordando con cariño a Val Kilmer, con quien tuvo una relación en 1982 y una amistad que perduró con los años. "Eras gracioso, loco, un dolor de cabeza, un gran amigo. Los chicos te amaban. Brillante como Mark Twain, valiente durante tu enfermedad", añadió.

Matthew Modine recordó cómo un encuentro con Kilmer cambió su destino: "Si no hubiera sido por nuestro encuentro casual en The Source en 1985, quizá nunca me habrían elegido para Full Metal Jacket (1987). Gracias, Val".

Francis Ford Coppola, quien lo dirigió en Twixt (2011), lo recordó con cariño: "El más talentoso ya cuando estaba en la escuela. Era una persona maravillosa con la que trabajar, siempre lo recordaré".

Ralph Fiennes, con quien Kilmer trabajó en El príncipe de Egipto (1998), fue directo en su despedida: "Descansa en paz, Val Kilmer".

Incluso la cuenta oficial de Top Gun en redes sociales le dedicó un mensaje: "Recordando a Val Kilmer, cuya huella cinematográfica abarcó géneros y generaciones. RIP, Iceman".

En Willow (1988), Val Kilmer dio vida a Madmartigan, un carismático mercenario, junto a Warwick Davis.Fuente: Metro-Goldwyn-Mayer

¿Qué le pasó a Val Kilmer?

Val Kilmer falleció el martes 1 de marzo a los 65 años en Los Ángeles a causa de una neumonía. Su hija, Mercedes Kilmer, confirmó la noticia en declaraciones al New York Times.

El actor fue diagnosticado con cáncer de garganta en 2015, una enfermedad contra la que luchó con admirable fortaleza. A pesar de las dificultades, logró regresar a la pantalla en Top Gun: Maverick (2022), donde retomó su papel de Iceman, que había interpretado por primera vez en 1986.

