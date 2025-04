Val Kilmer falleció a los 65 años, según The New York Times

El actor que interpretó en la pantalla grande a Batman y Jim Morrison había sido diagnosticado con cáncer de garganta desde hace una década.

Val Kilmer, el actor que interpretó a Jim Morrison en 'The Doors', Batman en 'Batman Forever' y Tom 'Iceman' Kazansky en 'Top Gun', murió este martes a los 65 años en Los Ángeles, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por el diario The New York Times. La causa de su muerte fue una neumonía, según informó su hija, Mercedes Kilmer, a dicho medio estadounidense.

Kilmer estrenó en el 2021 un documental sobre su vida llamado "Val". Su hijo prestó su voz para este trabajo y la película utilizó cientos de horas de video que había grabado el propio actor durante los últimos años antes que el cáncer de garganta que padecía desde el 2014 le afectara permanentemente su voz.

Una de sus últimas apariciones en una película fue en Top Gun: Maverick, estrenada en el 2022, donde interpretó nuevamente al piloto 'Iceman' Kazansky para realizar una corta, pero emotiva escena junto a Tom Cruise.

Una larga filmografía

Val Kilmer participó en numerosas producciones cinematográficas, entre ellas Top Secret! (1984), Top Gun (1986) y Willow (1988). Interpretó al cantante Jim Morrison en The Doors (1991) y fue la estrella principal en cintas como Thunderheart (1992) y Tombstone (1993) como Doc Holliday.

En 1995, asumió por única vez el papel de caballero de la noche en Batman Forever y luego esteralizó la recordada película Fuego contra Fuego junto a Robert De Niro y Al Pacino.

Kilmer también protagonizó The Saint (1997), The Ghost and the Darkness (1996) y The Island of Dr. Moreau (1996), Pollock (2000), The Salton Sea (2002), Wonderland (2003), Alexander (2004) y Kiss Kiss Bang Bang (2005).