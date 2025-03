"Te quiero": Karla Sofía Gascón agradece el apoyo de Madonna tras sus polémicas con 'Emilia Pérez'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Casi una semana después de la reciente edición de los premios Oscar, Karla Sofía Gascón sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram una fotografía muy especial junto a Madonna. En la imagen, ambas aparecen en un emotivo abrazo que no pasó desapercibido.

Junto a la instantánea, la actriz expresó su agradecimiento a la icónica cantante, resaltando el trato cálido que recibió de su parte. Además, reveló un detalle que generó gran revuelo: la "Reina del Pop" la invitó personalmente al exclusivo after party que organizó en Los Ángeles tras la ceremonia. La actriz española no dudó en asistir a la celebración, donde disfrutó de una noche inolvidable rodeada de grandes figuras del cine y la música.

"Madonna, quiero agradecerte todo el cariño que me has demostrado, por tu invitación a la fiesta después de los Oscar y por tus palabras de apoyo y fortaleza. Te quiero", escribió Gascón, sin revelar detalles de la conversación que mantuvieron, pero dejando entrever que fue un momento significativo para ella. En la misma publicación, también dedicó palabras de gratitud a sus compañeros de profesión que la apoyaron durante esa noche tan especial.

Por su parte, la intérprete compartió la misma imagen en blanco y negro y confesó en redes sociales que Emilia Pérez era su película nominada favorita. Además, destacó que lo mejor de su fiesta fue “poder sentarse al lado de Jacques Audiard”, director del filme, lo que sugiere una admiración compartida por el proyecto y por la propia Gascón.

Esta no es la primera vez que la actriz agradece a Madonna su apoyo a la película. En octubre pasado, publicó una imagen de la cantante junto al elenco, recordando su primer encuentro: "Cuando entré a la sala, me abrazaste tan conmovida que me partiste el corazón. No me gusta ver a la gente llorar, y con esta película no paro. Me guardo en el alma este especial momento y las fotografías hermosas que nos hicieron juntas", expresó.

Este gesto llega en un momento clave para Karla Sofía Gascón, quien ha mantenido un bajo perfil en los últimos meses tras la polémica generada por antiguos tuits que resurgieron en redes sociales y fueron señalados como xenófobos. La controversia desató una ola de críticas y debates sobre su pasado, llevándola a reducir su presencia pública y evitar declaraciones al respecto. Sin embargo, con esta publicación y su asistencia a la fiesta, parece estar dando pasos para retomar la actividad en redes y reconectar con su audiencia.

¿Qué hizo Karla Sofía Gascón tras la gala de los Oscar 2025?

Karla Sofía Gascón contó, en sus historias de Instagram, una curiosa anécdota que le ocurrió luego de la ceremonia de los Oscar 2025. La actriz dijo que consumió una limonada que contenía THC, el principal compuesto psicoactivo del cannabis, lo que le provocó mareos y problemas de presión.

La española, nominada a Mejor actriz por su protagónico en Emilia Pérez, mencionó que recibió un obsequio que incluía una bolsa de papas fritas y una lata de refresco con sabor a limón. "Hasta ahí todo bien", comentó.

"De repente me empiezo a encontrar mareada y pienso que es cansancio. Me voy a la cama, pero noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar", siguió la actriz con su relato.

Karla Sofía Gascón acudió a la gala de los Oscar 2025 sin desfilar por la alfombra roja, tras la controversia generada por antiguos mensajes en Twitter que la obligaron a apartarse de la temporada de premios. Gascón también denunció ser víctima de una "campaña de odio" en su contra.

