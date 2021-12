Aislinn Derbez anunció que vive un nuevo romance con Jonathan Kubben. | Fuente: Instagram / Aislinn Derbez

Los rumores se confirman. La actriz mexicana Aislinn Derbez anunció a través de sus redes sociales que se encuentra en una nueva relación sentimental con el influencer Jonathan Kubben.

Desde su cuenta de Instagram, la intérprete de "La casa de las flores" publicó una fotografía junto a su nueva pareja, con una descripción en la que señaló al inicio: "Este hombre maravilloso me pone así de feliz como en la foto".

"Tengo muchas ganas de vivir muchas aventuras y crecer y disfrutar lo más que pueda con él. De lo que ya no tengo ganas es de venderles la historia falsa del amor perfecto y romántico de Disney y que todos en algún momento nos hemos creído y que tanto daño nos hace...", agregó.

Según Aislinn Derbez, es válido "abrir el corazón y entrarle al romanticismo", pero también consideró que el "éxito de una relación" no debe medirse por "cuánto dura y ese tipo de paradigmas sociales sin sentido con los que crecimos".

Finalmente, la hija de Eugenio Derbez terminó agradeciendo a Jonathan Kubben por "las risas, las aventuras, la diversión y el amor que le has traído a mi vida". "Desde que te conocí, me sorprendió demasiado tu creatividad, tu inteligencia, tu forma tan distinta de vivir la vida a través de todo lo que haces", afirmó.

Casi nueve meses de relación

Por su parte, Jonathan Kubben también compartió en su cuenta de Instagram que había iniciado una relación con Aislinn Derbez. Con una imagen en la que aparece besando a su pareja, escribió en la leyenda:

"Esto no es lo que creen. Ni siquiera lo que nosotros creemos. No sabemos si es salido de un cuento de hadas o si estamos en un paréntesis de nuestras vidas. Lo único que sé es que soy inmensamente feliz cuando estamos juntos así".

Este miércoles, en entrevista con la revista Quién, Aislinn Derbez reveló cuánto tiempo llevaba con su nueva pareja. "Ya vamos a cumplir nueve meses, porque fue como de inmediato. Ha sido una historia bien interesante, llena de crecimiento. Él tiene esas partes que a mí me hacen falta", dijo.

Jonathan Kubben es conocido por crear contenido acerca de viajes. El influencer se toma fotografías en cada destino al que viaja y coloca un anuncio que dice: "Mom, I'm fine". Su romance con Aislinn Derbez se produce tiempo después de que ella rompiera con Mauricio Ochmann.





