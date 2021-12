Esther Acebo, junto al actor Enrique Arce | Fuente: EFE | Fotógrafo: Javier Lizón

Los seguidores de "La casa de papel" se llevaron una gran sorpresa durante el preestreno de la última parte de la serie de Netflix. La actriz Esther Acebo, quien interpreta a 'Estocolmo' en la producción española, apareció en el evento con un avanzado estado de gestación. Ante la sorpresa de los asistentes, la intérprete española de 38 años posó para las cámaras durante su paso por la alfombra roja. Algunas imágenes fueron compartidas en su cuenta de Instagram, donde sus seguidores no tardaron en felicitarla.

"Qué día más emocionante... Gracias a todos Los hacéis posible, y a quienes enviáis amor desde todo el mundo", escribió la actriz en una de sus publicaciones. Según la prensa española, Acebo mantiene su vida privada alejada de los focos; sin embargo, diversos medios señalan que estaría saliendo con el también actor español Alejandro Tous.

JAIME LORENTE TAMBIÉN ENTERNECIÓ LAS REDES

Hace unos días, Jaime Lorente, más conocido como Denver en "La casa de papel", coincidentemente anunció que se había convertido en padre por primera vez. El actor que también comparte roles en "Élite", usó sus redes sociales para realizar el anuncio oficial y presentar a su pequeña, Amaia.

En la ficción, Jaime Lorente y Esther Acebo interpretan a una de las parejas más explosivas de la serie de Netflix, cuyo desenlace está a punto de llegar a su recta final, donde los flashbacks han servido para traernos de vuelta a varios personajes de las primeras temporadas.

EL FINAL DE LA CASA DE PAPEL

La temporada final de "La casa de papel" se estrenará en Netflix el 3 de diciembre. La plataforma de streaming dio a conocer los horarios para ver los últimos capítulos de la exitosa serie.

Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 03:00 A.M.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 05:00 A.M.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 04:00 A.M.

México: 02:00 A.M.

España: 09:00 A.M.

Por lo pronto, los seguidores de la serie han puesto su atención el 'spin-off' que Netflix realizará sobre Berlín y que volverá a ser interpretado por el actor español Pedro Alonso, quien a fines de 2019 visitó el Perú.

