Fue en marzo de 2020 cuando Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación luego de cinco años de relación. | Fuente: Instagram

Aislinn Derbez hizo una impactante revelación sobre su vida personal. En su podcast, La magia del caos, la hija de Eugenio Derbez contó que hace unos años sufrió la pérdida de un bebé junto a su entonces esposo, Mauricio Ochmann. Aunque el hecho ocurrió a las pocas semanas de embarazo, la actriz dijo que estaba muy ilusionada de darle un hermano a su hija.

"Muchas mujeres hemos pasado por una pérdida, me incluyo, y no lo decimos, creo que es la primera vez que lo digo en este podcast", expresó Aislinn. "A muchísimas nos pasa que perdemos bebés en las primeras etapas del embarazo o en etapas más avanzadas o cuando ya nacen, y de verdad es de los temas que más tabúes son y que menos se hablan", acotó.

La pérdida de su bebé sucedió en 2020, cuando tenía tres meses de gestación. Aislinn recuerda lo que sintió en ese difícil momento: "Se siente muy feo, duele mucho y como que dices 'algo está mal con mi cuerpo, ¿qué me está pasando?, ¿ya no voy a poder ser mamá nunca más?'".

"Te haces una ilusión, aunque sea por poquito tiempo, pero tu vida cambia por completo en esos momentos y de repente se disuelve todo, se difumina y es como: ya, no sucedió", añadió.

Antes culminar, la actriz de 'La casa de las flores' hizo una reflexión acerca de los hijos. "Ellos vienen a apretar unos botones que no te esperas, creo que hay varias reglas de que todo lo que juzgaste, que criticaste de otros niños y de otras mamás, te va a terminar pasando a ti", dijo.

Aislinn Derbez recordó el regalo que su padre Eugenio le dio cuando cumplió 18 años

En marzo de 2004, Aislinn Derbez, entonces dedicada al modelaje, cumplió 18 años. La primera hija del conocido actor Eugenio Derbez, fruto de su primer matrimonio con Gabriela Michel, recibió entonces un regalo de su padre que la conmovió hasta las lágrimas. Algo que probó cuán fuerte era el vínculo entre ellos, aunque todavía no lo sabía.

En el podcast La magia del caos, la actriz de 36 años contó que para aquella fiesta había conseguido que su papá le dejara que "hubiera alcohol". Eran más de 30 invitados los que habían llegado a su casa. Y fue frente a sus amigos que el protagonista de 'La familia P. Luche' transmitió un video que había grabado para su primogénita.

"Me puse a llorar, porque mi papá me hizo un video con imágenes de mi infancia y de todos mis amigos y de la gente que me importaba en ese entonces deseándome feliz cumpleaños; de repente veo un video en el que yo estaba recién nacida con mi papá y mi mamá juntos. Me puse a llorar", dijo la actriz.

Según Aislinn Derbez, su madre siempre le había dicho que Eugenio Derbez no estuvo presente cuando nació. "Mi papá voltea y me dice, 'pues sí estuve, no estuve el día exacto que naciste, pero fui al siguiente día, porque me dio rubeola y me estaba curando, todavía estaba en el hospital tu mamá'. Y entonces yo me puse a berrera y dije, '¿cómo?, si yo pensé que no habías estado en mucho tiempo cuando nací, hasta mucho tiempo después de que nací'; no sé por qué me afectó tanto esa historia", indicó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.