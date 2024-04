Alan Ritchson, estrella de 'Reacher', confiesa haber intentado suicidarse tras ser víctima de abusos sexuales

Alan Ritchson mostró valentía al hablar por primera vez sobre los difíciles momentos que enfrentó al ingresar a Hollywood. A pesar de su éxito en series como Smallville, Titans y Reacher, el actor de 41 años, quien también ha actuado en la saga de Los Juegos del Hambre, compartió experiencias de depresión que lo llevaron a considerar el suicidio, todo ello tras años de abuso sexual.



"Me ahorqué. Todo sucedió muy rápido y yo estaba colgado", reveló en una entrevista con The Hollywood Reporter. El actor se encontraba en el ático de su casa en Encino (California), y utilizó un cable. Sus pies no tocaban el suelo, comenzó a desmayarse y entonces, una imagen de sus hijos Calem, Edan y Amory, de 11, 10 y 8 años, le vino a la cabeza.



Según lo revelado por Ritchson, en las imágenes que visualizó aparecían sus hijos, frutos de su matrimonio con Catherine Ritchson. En la visión, los pequeños habían crecido y tenían cerca de 30 años: "Me pedían con mucha serenidad que no lo hiciese, me decían que querían que yo estuviera ahí, vivo y parte de sus vidas". Fue en ese momento cuando decidió salvarse a sí mismo.

¿Por qué Alan Ritchson intentó suicidarse?

Después del intento de suicidio, Alan Ritchson optó por buscar ayuda profesional. Esto condujo al diagnóstico de su trastorno bipolar y a la conclusión de que su sufrimiento se debía a años de agresiones sexuales. "Me rompieron", afirmó en la entrevista, revelando que estos abusos ocurrieron tanto en la industria del modelaje como en la del cine.



"Hay muy pocas cualidades redentoras en trabajar en esa industria. Seamos sinceros, es como un tráfico sexual legalizado: no está regulado y es un secreto muy conocido que si te contratan para un trabajo básicamente te están pasando a un fotógrafo para que trafique contigo", expresó sobre el mundo de la moda.



"Me contrataron para una sesión fotográfica con un fotógrafo muy famoso. Me enviaron a su habitación de hotel a hacer desnudos bajo la promesa de que, si lo hacía, él me conseguiría una campaña muy lucrativa para una revista y una marca de ropa. Y fui agredido sexualmente por este tipo", relató Ritchson.



Pero lo cierto es que la pesadilla no terminó en ese momento. Ya en televisión, años después, vivió otro episodio de abusos. Fue una mujer, su socia para un proyecto cinematográfico. "Me dio un ultimátum para que fuera a su habitación y me dijo que, si no iba, no solo arruinaría nuestro negocio, sino que también me difamaría llamando a TMZ para afirmar que la había agredido sexualmente", reveló.

Alan Ritchson interpreta a Jack Reacher en la serie 'Reacher'.Fuente: Prime Video

Alan Ritchson interpreta el papel de Hank Hall en la serie 'Titans'.Fuente: Netflix

Alan Ritchson debutó en la actuación interpretando a Arthur Curry, también conocido como Aquaman, en la serie "Smallville".Fuente: The WB

