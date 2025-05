Alana Flores, influencer mexicana, denuncia la creación de una imagen íntima suya con inteligencia artificial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La creadora de contenido y boxeadora mexicana Alana Flores denunció públicamente haber sido víctima de un montaje digital o 'deepfake', luego de que una imagen íntima suya, generada mediante inteligencia artificial (IA), se viralizara en redes sociales.

Flores señaló que tomará acciones legales contra la persona responsable de la creación y difusión de la imagen. A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, dijo que esta situación llegó a afectar su salud mental.

"Para los que dicen que si voy a demandar a una IA, tengo a la persona que lo inició y, aunque haya borrado su cuenta @chainsant1, sé que fue él", señaló la streamer.

La también pareja del futbolista uruguayo Sebastián Cáceres aseguró que "su mundo se ha convertido en un caos sin control".

"Es una imagen que no soy yo, es una imagen en la que utilizaron mi cara y está siendo alterada porque esa imagen no es real, nunca me la tomaron y nunca pasó", explicó.

La influencer señaló que ya había pasado por situaciones similares, pero no con la misma agresividad que originó la difusión de esta imagen falsa. Además, aclaró que no tiene imágenes de contenido sexual ni mantiene perfiles en plataformas como OnlyFans.

"Me hace sentir mucho coraje e impotencia estar en esta situación porque ya no sé qué hacer", dijo.

Alana Flores tuvo que acudir al hospital por crisis emocional

Como consecuencia del agravio en redes, Alana Flores comentó que tuvo que acudir al hospital debido a una crisis emocional y que, a pesar de recibir tratamiento psicológico, siente que no ha logrado avances.

También dijo que esta situación la llevó a cuestionarse sobre la continuidad de sus proyectos, los cuales están ligados a sus peleas de boxeo, la gestión de un equipo de fútbol y su presencia en redes sociales.

"Siempre llego a la misma respuesta: lo hago porque me encanta y que estoy cumpliendo todos mis sueños gracias a mi esfuerzo", afirmó.

Por último, Flores señaló que, si bien suele asumir sus errores, lamentó ser objeto de críticas por actos que no ha cometido.

"No tengo por qué defenderme de mentiras, pero tampoco las voy a dejar pasar. Tengo dos peleas de boxeo en las cuales enfocarme y no me voy a dejar derrumbar", concluyó.